Gobernador Ricardo Díaz pide a la comunidad que “no se deje engañar” por dichos del Alcalde de Antofagasta sobre ex vertedero La Chimba

El gobernador regional, Ricardo Díaz Cortés, a través de las redes sociales del Gobierno Regional publicó un video que explica paso a paso los procesos realizados por el GORE en relación a las constantes quemas producidas en el ex vertedero de La Chimba, y que terminaron en un incendio de proporciones que causó la puesta en marcha de una alerta amarilla por parte de la ONEMI y una serie de consecuencias dañinas ambientales y para la salud de las personas.

La pieza audiovisual nace como respuesta a la información entregada por el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, en las que acusa al Gobierno Regional de retrasar obras ligadas al cierre perimetral de la zona del ex vertedero.

Ante lo señalado, el jefe regional partió realizando un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar. “No se deje engañar, especialmente, aquellos que viven cerca del ex vertedero municipal, no se dejen embaucar, ustedes saben el compromiso que tiene el gobierno regional con este drama que estamos viviendo por las quemas. Ustedes han visto que hemos hecho inversiones, que hemos generado un plan de acción para poder limpiar toda la basura que se está acumulando y produciendo todas estas quemas”, enfatizó.

En el video, el gobernador agregó que “nosotros incluso hemos trabajado con el municipio, hemos estado coordinándonos con ellos para que los proyectos que ellos nos plantean vengan de la mejor manera posible para poder entregar los recursos rápidamente, pero, lamentablemente este proceso no ha estado exento de observaciones”.

Proceso

En relación al proceso, Díaz explicó que el pasado 11 de marzo se recibió la solicitud del municipio para hacer el cierre del ex vertedero, pero fue claro en señalar que el proyecto venía mal formulado. “Ellos hablaban de una construcción y si aprobamos una construcción por el sistema público de inversiones demora mucho más el proyecto. Le dijimos vuélvalo a plantear con una visión distinta, entonces, el 25 de abril plantean la iniciativa, pero como un programa y no como un proyecto de conservación y un programa no permite construir, no permite ejecutar obras civiles por tanto le volvimos a indicar que mejoraran el oficio”.

Posteriormente, según indicó la máxima autoridad regional, con fecha 03 de mayo el municipio presentó un proyecto de conservación del cierre perimetral del ex vertedero, iniciativa que sólo es presentada mediante oficio el cual indica lo que pretenden hacer, sin embargo, “no se adjuntó certificado de análisis, cronograma, presupuesto, entre otros documentos relevantes al momento de formular un proyecto. Alertados sobre la falta de documentaciones, la municipalidad comienza a subir al bando de datos lo solicitado pero de manera paulatina, es decir, realiza ingresos entre el seis y el nueve de mayo, para finalmente el doce del mismo mes ingresar el proyecto por la oficina de partes. Ese día, recién se inicia formalmente el análisis técnico-económico del proyecto, no antes porque no estaba toda la información”, aclaró el jefe regional.

Tras ello, el gobernador Díaz apuntó al alcalde enfatizando la responsabilidad que tiene como jefe comunal, manifestando que el pasado 6 de junio el gobierno regional por medio de sus unidades técnicas formuló la Revisión del Análisis Técnico-Económico (RATE) del proyecto, el cual fue devuelto al Municipio con 10 observaciones relacionadas con la formulación.

“Se realizaron estas observaciones porque falta una documentación muy importante, se trata de un certificado firmado por el alcalde donde se garantice, entre otras cosas, la seguridad en el sector (guardias), mantención de muros en la eventualidad de daños, un certificado de operaciones que asegure los recursos para que pueda funcionar este cierre, y eso, lo tienen que hacer a través del Concejo Municipal”, detalló.

“Falsedades”

Por lo anterior, Ricardo Díaz fue claro y directo en señalar que, “cuando se dice que le preocupa el tema de las quemas y no se ocupa simplemente firmando un certificado, mientras tramita el certificado en el Concejo, está demostrando que no está actuando responsablemente. Nos está demostrando que hay una contradicción entre lo que dice públicamente y lo que hace, nos está demostrando que hay una contradicción entre lo que dice públicamente y lo que hace privadamente, y ese es el problema que hemos tenido acá”.

En esta línea, la máxima autoridad regional dijo que ”tenemos aquí un levantamiento de falsedades porque la intención no es resolver los problemas, sino que, simplemente esquivar la responsabilidad. Nosotros como gobierno regional vamos a seguir apoyando al municipio pese a todo lo que diga el municipio en sus redes sociales porque nos preocupa la salud de los vecinos y vecinas, estamos apostando a que este problema se resuelva, pero no vamos a permitir que se levanten falsedades, que se haga farándula con un tema importante para la comunidad”, cerró la autoridad.