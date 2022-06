TCASS SG: El químico utilizado en ex vertedero de Antofagasta para terminar con los malos olores y focos de incendio

Desde las 07:00 horas de este domingo, comenzó el trabajo conjunto entre Bomberos, ONEMI, Delegación Presidencial y Gobierno Regional, en el sector del ex vertedero La Chimba, con la aplicación del químico TCAS SG, que evitará que los focos de incendio se reactiven y generen nuevos incendios.

El funcionamiento de este químico, al mezclarlo con agua e introducirlo en el terreno mediante perforaciones profundas, suprime el oxígeno, disminuyendo la concentración de gases que emanan del sector y retardantes del material incandescente que se encuentra en la zona de la gran quema.

No es primera vez que se utiliza este producto, ya que fue probado en nuestro país en una situación similar ocurrida en un vertedero en la región de la Araucanía.

El procedimiento también consideró trabajos externos como el catastro de personas que vivían en tomas y rucos, siendo desalojados del lugar, además de catastrar perros en situación de abandono y animales de granja como cerdos, cabras y caballos.

Al respecto la delegada Presidencial Karen Behrens dijo que el producto “va a impedir que se vuelvan a producir nuevos focos de incendio. Además de apagar los focos de incendio elimina los olores que se producen dentro del vertedero, por lo tanto, estamos muy optimistas porque esta aplicación va a ser una solución definitiva para que se no vuelvan a reactivar. Se va a empezar hoy donde se produjo el foco de incendio y mañana se aplicará fuera del perímetro porque hemos detectado que también se están generando quemas en ese sector”.

Por su parte, el Gobernador Regional, Ricardo Díaz, llamó a la población a cambiar los hábitos respecto a la disposición de la basura. “No podemos seguir botando esta cantidad de basura, no podemos seguir manejando los residuos como lo hemos hecho hasta ahora. Se hace necesario un plan de acción de todos nosotros para que entendamos que esto no lo podemos seguir haciendo. Tenemos que empezar a separar los residuos, a ver qué se puede reciclar, qué se puede reutilizar, qué se puede reusar, y reducir la cantidad de basura que estamos botando. Vamos a hacer un plan de limpieza de todo el sector aledaño. Este aditivo que se está aplicando es un aditivo que lo que hace es terminar con toda la sustancia orgánica que tienen los residuos y que provocan los gases. La idea es dejar todo el material inerte, ya lo probamos arriba. Y efectivamente cambia el olor, no se siente ese olor a basura. Vamos a terminar la emergencia ahora, todas estas quemas que se provocaron con ese aditivo, pero vamos a empezar a aplicarlo fuera del perímetro, de tal manera que podamos ir eliminando la afluencia de gases en el sector donde se provocan las quemas y que afectan a todos los vecinos. Esperamos que con esto acabemos con esa sensación del mal olor con el cual despiertan todos los vecinos y vecinas de este sector. Esto es algo que no se había hecho antes. Siempre se habían tratado las quemas con agua, simplemente llegar y apagar el incendio, ahora estamos entrando en una nueva fase donde estamos haciendo una mirada preventiva y en donde se vayan terminando con las emanaciones de estos gases”.

Desde la Onemi, detallaron que “comenzaron de acuerdo a lo planificado (y en conformidad) los trabajos asociados a movimiento de material, aplicación de productos químicos, control de plagas, ubicación de piscinas, camiones aljibes y recursos de Bomberos; acciones en ejecución el presente día desde las 08:00 de la mañana. Para ello, se conformó un Comando de Incidente en dependencias de Carabineros, para revisión de planificación y labores a efectuar, así como análisis técnico de ello. Lideraron en terreno nuestra Delegada Presidencial, Gobernador Regional y personal a cargo de las operaciones por parte de Seremi de Salud, Bomberos, Carabineros, PDI, Empresas Privadas, DP y Director/Equipo de Operaciones de ONEMI, entre otros”.

Asimismo, señalaron que se realizarán reportes de monitoreo cada 2 Horas por CAT Antofagasta, con especial énfasis a eventos que ocurran en su ejecución; afectaciones a la salud, imprevistos u otros relevantes. Las operaciones se mantendrán con luz día y por hoy la prioridad es focos interiores, perímetro verde y finalizado ello, aplicación en perímetro externo por focos visualizados durante este domingo.

Adicionalmente, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, por sus facultades que le confiere el propio Ministerio del Interior, dispuso de personal de Carabineros con cuadrillas de vigilancia diurna y nocturna, con más de 50 efectivos policiales para resguardar el perímetro del ex vertedero y evitar que desconocidos ingresen.