Corte de Antofagasta rechaza recurso de ex jefe de gabinete del municipio por publicación de los “Plan 9 papers”

Fallo unánime desestimó que el ex asesor jurídico del municipio, Marco Ascencio, haya vulnerado derecho a la privacidad del ex jefe de gabinete, Felipe Guzmán, al incorporar en una causa judicial más de 700 páginas de chats del equipo de confianza del Alcalde Jonathan Velásquez, donde se denigra a distintas autoridades, vecinos y dirigentes sociales con mensajes racistas, machistas, gordofóbicos y homofóbicos, además de plantearse posibles irregularidades, relación con sicarios, planificación de "funas" y favores a empresarios extranjeros amigos del alcalde. La Corte indicó que el mismo Guzmán reconoce que participó en ese grupo a propósito de "sus labores propias en el Municipio, en el tiempo que desempeñaba el rol de Jefe de Gabinete”, por lo que no se trataba de conversaciones reservadas, sino que de índole laboral.