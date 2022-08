“Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile”: La invitación de Piñera que terminó con el líder del Tren de Aragua ingresando al país con visa y por paso habilitado

“Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad“. Esas fueron las palabras que pronunciaba en marzo de 2018 el ex Presidente Sebastián Piñera, invitando al país a migrantes venezolanos para obtener refugio frente al régimen de Nicolás Maduro.

Poco imaginaría el mandatario el peso de sus palabras, cuando recién asumía su mandato. Algunos años después, verdaderas caravanas de migrantes venezolanos ingresaron al país en plena pandemia, campeando además el negocio de la trata ilegal de personas (los denominados “coyotes”) que lucran con la ilusión de familias, que viajan con niños en una situación precaria, esperando el abrazo de un país que les ofreció solidaridad.

Paulatinamente la pobre realidad de estas miles personas que llegaron a Chile solo el 2020, se vuelve más evidente en distintos puntos de la ciudad de Antofagasta y el norte del país, donde se incrementa la cantidad de improvisadas carpas en los espacios públicos. Una realidad muy diferente al cuento de hadas que alguna vez pintara el Mandatario chileno, cuando los invitaba a venir a un país que en 8 años alcanzaría el desarrollo y podría así brindarles asilo frente al régimen de Nicolás Maduro. Incluso lo denominó “Oasis”.

#Viral | Captan a personas viviendo sobre un árbol en el sector del mercado municipal de #Antofagasta. Video revela la crisis humanitaria que afecta decenas de personas en situación de calle, cuyo número se incrementó desde el gobierno de Sebastián Piñera pic.twitter.com/Ly6McPlYXY — Diario Antofagasta (@diarioafta) August 4, 2022

Pero además de niños y familias en extrema pobreza, ingresaron como “refugiados” al país peligrosos delincuentes, entre ellos un sujeto apodado como “Estrella”, quien sería uno de los principales líderes del denominado “Tren de Aragua”, organización criminal de origen venezolano dedicada al secuestro, el sicariato y la extorsión.

El sujeto fue detenido en la ciudad de Arica el pasado 21 de junio y el Ministerio del interior confirmaron que el sujeto había ingresado al país de forma regular y contaba con una visa otorgada por el gobierno anterior.

“Para derribar mitos, el principal líder del Tren de Aragua, que hoy está en la cárcel, que tiene como apodo ‘Estrella’, tiene una visa temporaria entregada el 29 de julio del año 2019”, indicó.

No ingresó por un paso no habilitado, no ingresó escondido”, añadió.

Además, el subsecretario Monsalve quiso recalcar que “los integrantes del Tren de Aragua que fueron imputados en marzo están en la cárcel. Diez de ellos fueron conectados de manera veraz con la agrupación, tenían un líder que se relacionaba directamente con el cabecilla en Venezuela, y hoy está en la cárcel“.

LA INVITACIÓN DE PIÑERA EN CÚCUTA

Corría el 23 de Febrero del 2019. Sebastián Piñera llegaba a la ciudad de Cúcuta, Colombia, embarcado junto a un avión de la FACH con 9 toneladas de kits sanitarios, alimentos y medicamentos, desoyendo los consejos de expertos en diplomacia y política internacional, ya que dejaba en segundo plano a la figura del Canciller y el Congreso, siempre presentes en la política exterior chilena que normalmente expresa una visión conjunta de Estado, para iniciar en lugar de ello una aventura política personal de insospechadas consecuencias, junto al mandatario colombiano Ivan Duque y el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó.

“El pensamiento de la inmensa mayoría de los chilenos es tener un compromiso firme y claro con la defensa de la libertad, la democracia y de los derechos humanos“, decía entonces Sebastián Piñera para justificar su viaje, a la vez que indicaba con dureza que “no hay nada más perverso, más cruel, más inhumano, que un régimen que niega la ayuda humanitaria a su propio pueblo“, enviando también palabras a “esos millones de héroes” que “por tanto tiempo han luchado por recuperar su libertad y democracia”, aludiendo a los venezolanos que protestaron en las calles, con marchas, barricadas y enfrentamientos con la policía.

El Mandatario subió la apuesta en las semanas siguientes y señaló en Septiembre del 2019 en un discurso ante la ONU: “Yo me pregunto, ¿cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensible que está dispuesto a generar ese grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo para aferrarse al poder?“. Afirmaba luego en una entrevista: “En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, es un verdadero oasis“.

Mientras el ex mandatario pronunciaba su invitación a Chile, en nuestro país se acababa de asentar el líder de la peligrosa banda delictual, con vínculos directos con el cabecilla de la banda, en Venezuela, según han indicado las autoridades.

PIDEN NO CREAR MITOS SOBRE BANDAS CRIMINALES

Frente a esta situación, el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve visitará la zona junto la ministra del Interior, Izkia Siches, para trabajar en el combate contra el crimen organizado, con un foco especial en el Tren de Aragua y la inmigración irregular.

“Aquí no hay ninguna organización criminal que esté fuera del alcance de la determinación de las instituciones del Estado chileno de perseguirla, identificarla y desarticularla”, señaló la autoridad.

“yo invitaría a todo el país a no crear mitos detrás las organizaciones criminales. Primero, porque como ya ven, organizaciones que se consideran extraordinariamente complejas, en el caso de Chile, su líder está en la cárcel. Eso es lo concreto”, agregó.

Del mismo modo, recalcó que “en el caso de la organización de Los Gallegos, hay 29 integrantes de esa organización en la cárcel. En el caso del Tren de Aragua y de su principal líder, conocido como El Estrella, también está en la cárcel“.

Finalmente, recalcó que “efectivamente hay amenazas y hay riesgos. La pregunta que el país tiene que hacerse es si frente a esas amenazas y riesgos nuestras instituciones están actuando con determinación, y lo están haciendo”.