Tras escándalo por narcomilitares: Senador Velásquez (FRVS) reimpulsa proyecto para levantar secreto bancario a todas las autoridades públicas y las FFAA

El senador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), volvió a la carga con su proyecto para levantar el secreto bancario a todos quienes ostenten un cargo de elección popular, pero también a aquellos cargos designados por el Presidente de la República, lo que incluye a los generales de las Fuerzas Armadas (Boletín 14.955-03), a raíz de los recientes casos de narcomilitares.

Al respecto, el parlamentario, quien siendo diputado ya había presentado una moción al respecto, pero que no contó con la venia de sus colegas, y una vez asumido como Senador volvió a insistir, presentando un nuevo proyecto con el mismo fin, en mayo de 2022 y que se encuentra sin movimiento en la Comisión de Economía desde junio de 2023, señaló que “está demostrado que el narcotráfico y el crimen organizado es capaz de corromper y de permear cualquier rincón del Estado“.

“A nuestro juicio, hoy día no hay poder público, no hay jefe de servicio público, ni ministro ni comandante en jefe que pueda garantizar que su sector a cargo no va a ser corrompido por el crimen organizado. Es imposible asegurarlo de tal forma que nuestro proyecto de ley que hemos presentado hace bastante rato dice relación con levantar el secreto bancario a todos quienes ejercemos cargos de elección popular o sumo designado de acuerdo al gobierno de turno, es decir, desde el Presidente de la República hasta el último concejal”, enfatizó.

“Se trata de que en el momento que asumimos el cargo, inmediatamente autorizamos para que la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, y quien el legislador finalmente defina, pueda revisar cada movimiento bancario de la autoridad pertinente, incluyendo a las Fuerzas Armadas, en definitiva, a toda autoridad que, efectivamente, sabemos está en riesgo tanto él como su institución de ser corrompida por el narcotráfico”, añadió el parlamentario.

En este sentido, Velásquez recalcó “se trata de buscar herramientas que disuadan al crimen organizado para acercarse siquiera a algún sector del Estado. Y eso se hace elevando los estándares que, hasta ahora, estamos lejos de cumplir. Y de ahí que nos parece que un levantamiento pleno, total, sin límites, sin barreras, del secreto bancario no solo se hace necesario sino que urgente en este momento”, concluyó.