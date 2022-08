Diputado Castro (RN) por solicitud de nacionalidad chilena para asesor colombiano del Alcalde de Antofagasta: “No es solicitar que agilicen el tema”

El Diputado por la Región de Antofagasta José Miguel Castro (RN) se refirió al oficio que envió al director del Servicio de Migraciones el 5 de agosto pasado, donde solicita un informe respecto a la solicitud de nacionalidad chilena requerida por el empresario colombiano Jorge Cardona, estrecho colaborador del alcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez (IND. ex Evopoli).

Un documento que despertó inmediatas suspicacias respecto a la posible colaboración entre el edil, quien afirma ser independiente, con el parlamentario de derecha.

Lo anterior, porque Jorge Cardona es uno de los más cercanos colaboradores del alcalde Velásquez, quien lo presentó como su mano derecha al nombrarlo asesor de gabinete. Asimismo, durante el proceso de campaña electoral, era el nombre del empresario colombiano el que aparecía como patrocinador de la propaganda pagada en redes sociales de Velásquez.

Posteriormente, al estallar el escándalo de los “Plan 9 Papers”, conversaciones en whatsapp en horario de trabajo sostenidas por el alcalde y su equipo cercano, Jonathan Velásquez anunció la desvinculación de quienes formaban parte del polémico chat, hecho que no sucedió, dado que Jorge Cardona fue movido del cargo a honorarios que prestaba para integrarse a la planta, como actual Administrador del Cementerio Municipal.

“NO ES SOLICITAR QUE AGILICEN EL TEMA”

Consultado respecto al requerimiento al servicio de migraciones en favor de Jorge Cardona, el Diputado José Miguel Castro indicó que “los diputados podemos oficiar a las autoridades sobre casos particulares o puntuales cuando es el propio interesado el que solicita que la autoridad parlamentaria requiera información por vía formal“.

Asimismo, Castro indicó que “lo que no se ve en el oficio es que en las solicitudes de este tipo, o de cualquier tipo que sean específicas, se adjunta el correo electrónico o la solicitud escrita del interesado en que le solicita al diputado su ayuda“.

Cabe destacar que el mismo día que José Miguel Castro oficiaba a migraciones en relación a Jorge Cardona, en paralelo afirmaba públicamente que el actual Gobierno sería el responsable del “desborde migratorio que tenemos en nuestras fronteras” y que “quiere que (los extranjeros) permanezcan en nuestro país, regularizarlos”.

Frente a este eventual trato privilegiado de su parte para el asesor del Alcalde de Antofagasta en relación a su discurso sobre la migración, el Diputado José Miguel Castro indicó que la situación no sería tal. “Una solicitud para conocer el estado de la situación migratoria de una persona no es más que eso, no es solicitar que agilicen el tema o le den prioridad, es pedir respuesta del estado“, afirmó.