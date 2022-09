Plebiscito de Salida: Gobierno entregó detalles para la votación en la región de Antofagasta

Quedan menos de 48 horas para iniciar la votación histórica del Plebiscito de Salida Constitucional para aprobar o rechazar la nueva carta fundamental del país.

Es así como en la región de Antofagasta, las coordinaciones entre la Delegación Presidencial y las distintas Seremis vinculadas a este proceso, ya se encuentran establecidas.

La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Cortés, señaló que “todos y todas tenemos derecho a ir a votar”, por lo tanto los empleadores deben por ley otorgar un plazo de 2 horas a sus trabajadores y trabajadoras para que ejerzan su deber cívico.

DERECHOS DE TRABAJADORES

Según detalló la seremi, “estas dos horas no pueden ser descontadas del pago de las remuneraciones, tampoco nos pueden quitar otro día de permiso que ya teníamos pactado y no pueden obligar a recuperarlos con horas extras. Además, es importante considerar que el permiso es de 2 horas, pero éstas no contemplan el tiempo de traslado, por lo tanto el empleador no puede descontarle al trabajador si se ha demorado más de 2 horas en hacer su trámite de votación”.

Desde la seremi del ramo recalcaron que el día del Plebiscito es feriado con descanso obligatorio. La actual legislación señala que son excluidos de este día de descanso los trabajadores de:

Establecimientos de entretenimiento (cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs, cabarets, locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos, casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados), fuentes de soda y pastelerías.

Hoteles, restaurantes y clubes, es decir, establecimientos que entreguen el servicio de alojamiento y/o comidas sólidas o líquidas para su consumo inmediato, por ejemplo: residenciales, pensiones, hospederías, albergues, moteles, bares, fuentes de soda, casinos, discoteques, churrasquerías, quintas de recreo, locales de comida rápida (incluidos los que están ubicados en los patios de comida), clubes sociales y de recreación, clubes de colonias extranjeras residentes en Chile, etc.

Bencineras y tiendas de conveniencia adheridas al recinto, solo si en el establecimiento se preparan alimentos para consumo directo en el local.

Farmacias de urgencia y que deben cumplir turnos fijados por la Autoridad Sanitaria o Seremi de Salud.

La jefa de la cartera explicó que en caso de el empleador no cumple con este derecho del trabajador, el trabajador debe hacer la denuncia a través de los canales disponibles por la Dirección del Trabajo, que en este caso es el call center 6004504000 que va a estar habilitado desde ya para hacer las consultas y las denuncias. “Las multas a las que se exponen el empleador incumplidor va desde las 3 a las 60 UTM por cada trabajador, afectado dependiendo del tamaño de la empresa”, agregó.

TRANSPORTE

En tanto, la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones Romina Vera, aseguró que desde la cartera han estado procurando la mejor coordinación, tomando en cuenta que será un día complejo en lo relacionado a la circulación de vehículos. En este sentido, identificaron que los puntos críticos en la ciudad son: calle Ossa, Latorre, Maipú, y en el sector norte Huamachuco y avenida Bonilla. “Hemos estado realizando las coordinaciones para procurar la correcta circulación, sin embargo, entendemos que se día pueden ocurrir eventos que determinen el corte de algunas calles, sin embargo, estamos trabajando incluso con los delegados de los establecimientos para establecer los lugares de ingreso y salida”, precisó.

En este sentido, la jefa de cartera, aseguró que el llamado del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones es a que las personas utilicen el transporte público, y en aquellos casos en que la verificación del cambio de domicilio se efectúo adecuadamente puedan llegar a sus lugares de votación a través de los modos de movilización activa como son la caminata y uso de la bicicleta. “También quiero recalcar que el transporte público va a estar operativo con una frecuencia alta y en funcionamiento continúo, es decir conforme a un día laboral, desde la 7:00 hasta las 20:00. Además, se han conformado las instancias para coordinar el transporte subsidiado en aquellas zonas rurales o aisladas, generando servicios de conectividad, como en Lasana, Taira, al interior de San Pedro de Atacama. Lo mismo en las caletas, que van a tener servicios de movilización gratuitos”, añadió.

RECOMENDACIONES COVID19

La Seremi de Salud, Jessica Bravo, fue enfática en señalar que no exigirá el pase de movilidad y el PCR para votar este 4 de septiembre, por lo tanto cualquier persona que no esté contagiada puede ir a sufragar, aunque recalcó mantener las medidas de cuidado como el uso de la mascarilla, tapando boca y nariz; la distancia física de 1 metro; y el uso de alcohol gel. “Al llegar a la casa, lavarse las manos, retirar la mascarilla, botarla, y airear los espacios para que podamos hacer circular los virus”, agregó.

Finalmente, dijo que cada local de votación debe contar con alcohol gel y ventilación. “El ingreso debe hacerse por turnos, para no aglomerar personas al interior de los locales”, puntualizó.

TRABAJADORES EN FAENA

Para el sector de la Minería, la seremi de la cartera, Macarena Barramuño, precisó que ha se desarrollado una buena labor colaborativa entre las empresas mineras que han dado la alerta sobre la situación de como bajar a las personas que se encuentran en las distintas faenas de la región. “Son 19.580 personas que estarían bajando durante el día domingo a los distintos lugares de votación de nuestra región. Así es que nosotros como autoridades valoramos esta participación que han tenido las empresas privadas de la gran minería, no solamente por el hecho de permitir que los trabajadores puedan votar en la región sino que además prometer de que esto suceda así entregando la movilización adecuada para que los trabajadores y trabajadoras puedan votar en las distintas comunas”.

Respecto a los turnos, la seremi de Minería, detalló que “uno va a ser en la mañana, de las 09:00 hasta las 12:00, y luego de las 14:00 a las 16:00 horas”.

En cuanto a las personas que se van excusar éstas deberán realizar sus excusas a través de certificados que entregarán las empresas mineras a sus trabajadores para que puedan presentarlos en los juzgados de policía local. “La disposición que están teniendo las faenas mineras son excelentes para propiciar la participación ciudadana en este proceso tan importante para nuestro país, por lo mismo las compañías han considerado a todos los trabajadores que pertenecen a la región”, manifestó.

¿SE PUEDE VOTAR CON CEDULA VENCIDA?

En tanto, el Seremi de Justicia, Cristóbal Orellana, explicó que el Registro Civil ha ampliado la vigencia de los carné y los pasaportes, lo cual va a permitir que puedan asistir a votar con los documentos aún vencidos y si es que estos son de la fecha del 1 de octubre de 2019 en adelante. “Además, nos corresponde asegurar que el voto de las personas privadas de libertad se ejerza, para eso tenemos habilitadas en la región dos centros penitenciarios que van a poder realizar este proceso: Tocopilla y Antofagasta. En Tocopilla tenemos censadas a 37 personas privadas de libertad que van a ejercer su derecho a voto y desde Antofagasta el complejo penitenciario del Nudo Uribe van a sufragar 45 personas. Tenemos coordinaciones con Servel y Gendarmería para procurar que este proceso se haga con todas las medidas de seguridad correspondientes”, finalizó.

“ELECCIÓN INEDITA”

Finalmente, la Delegada Presidencial Regional de Antofagasta, Karen Behrens Navarrete, aseguró que “el Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, ha llevado a cabo este proceso de una forma que honra nuestra tradición republicana en cuanto a las elecciones que siempre se han hecho en forma impecable, con información transparente y oportuna, para que toda la población de nuestro país, especialmente en nuestra región pueda votar”.

Asimismo, sostuvo que se trata de una elección inédita, puesto que desde hace mucho que no se realizaba un voto obligatorio, lo cual va a provocar que más de 481 mil personas que tienen derecho a voto en esta región puedan sufragar. “Nos hemos estado preparando desde hace varias semanas y así también han informado nuestros distintos titulares de las carteras, de las acciones que se han realizado. Tenemos desafíos importantes en el ámbito territorial que tienen que ver con las y los trabajadores conmutados en el área de la minería, por esto Transporte, Trabajo y Minería han realizado una labor coordinada muy relevante”, precisó.

Por otra parte, detalló que según la ley, las excusas son válidas solo en casos de enfermedad, ausencia del país, por estar a más de 200 kilómetros del local de votación, o por otras causas de igualdad gravedad. “Solamente la excusa de estar a más de 200 km se debe realizar en cualquier tenencia o comisaría de la región y las demás excusas se deben realizar en el juzgado de policía local, presentando las pruebas correspondientes para acreditar algunas de estas causales”.

Respecto a temas de resguardo, confirmó que “hemos trabajado además con las policías y las fuerzas de orden y seguridad para asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera segura y ordenada para brindar tranquilidad a toda la población. Además, estamos trabajando en un plan de seguridad para cualquier evento que pueda suscitarse una vez entregados los resultados del plebiscito”.