“El más bajo en 15 años”: Diputado RN pide al Gobierno Regional de Antofagasta explicar baja ejecución de presupuesto

El parlamentario por la región de Antofagasta, José Miguel Castro (RN) calificó de “insólita” la ejecución hasta hoy, de un 18,6% de los más de 83 mil millones asignados a la región por la Dirección de presupuestos (DIPRES), cuyo objetivo es financiar las obras y proyectos de inversión.

Por esta razón, el Diputado solicitó vía oficio al Gobernador Regional de Antofagasta, que remita un desglose comparativo respecto de la ejecución presupuestaria de los últimos 4 años, especificando el presupuesto anual asignado y la ejecución del mismo.

Esto debido a que el último informe de la DIPRES alertó al legislador de RN, ya que Antofagasta aparece en el antepenúltimo lugar de las regiones con menor gasto de recursos públicos.

“Los presupuestos asignados a nuestra región, como los de todo Chile son recursos que vienen del bolsillo de todos los chilenos, y es de toda lógica que queramos conocer en qué se están gastando y por qué no avanzamos en esta área, es importante conocer si el foco de la Gobernación está puesto en el bienestar de los ciudadanos y en el mejoramiento de la vida y no en buscar culpables como lo hacían ya cuando eran oposición, o simplemente por cumplir con los números -que además, no se cumplen”, mencionó el Diputado Castro.

El parlamentario pidió además transparentar “a qué obras y/o proyectos están asignando los presupuestos además de a qué tipo de contratistas son las empresas escogidas para llevar a cabo dichos proyectos, es clave conocer la trayectoria de estos contratistas, queremos saber si cumplirán -y cuándo se cumplirán- los plazos, si construirán con eficiencia y con calidad, y que luego las obras no acabarán con cementerios de cemento como ha ocurrido en el pasado”.

ANUNCIO DE VIVIENDAS

En esta misma línea, y respecto al reciente anuncio del Consejo Regional (Core) de Antofagasta sobre la aprobación de $11 mil millones para la compra de tres terrenos en la capital regional, que será utilizada en la construcción de 17 mil viviendas en la región, el Diputado Castro emplazó a la Gobernación a ser claros en los detalles de esta inversión: “Insisto, espero que las autoridades no estén haciendo esto por la presión mediática o para cumplir con los objetivos numéricos, y que expliquen exactamente quién y cómo construirá estas casas”.

“A toda la ciudadanía le interesa saber cómo fueron seleccionados estos terrenos, cuál es su origen, además invito a las autoridades a ampliar la información respecto al proyecto del sector de calle Valdivia. Siempre es bienvenida la noticia de que la población tendrá más viviendas, y en lo genérico la conectividad de los ciudadanos y tener un techo es un discurso fantástico, ahora, necesitamos certezas; fechas, calidades, contratistas, etc.”

Finalmente, el diputado por Antofagasta, José Miguel Castro hizo una defensa al gobierno anterior y criticó a las autoridades que gobiernan hoy, afirmando que “cuando eran oposición todo eran críticas, y hoy no estamos mejor, hoy tenemos el presupuesto más bajo de nuestra región en cuanto a su ejecución en 15 años, necesitamos respuestas concretas, la ciudadanía ha sido clara respecto a lo que quiere; transparencia total y mejoras para Chile”.