¿Está operando el Tren de Aragua en Antofagasta?: Antecedentes apuntan a que delincuentes comunes fingirían ser parte de banda venezolana para realizar estafas telefónicas

Revuelo causó durante la última semana en la región de Antofagasta la denuncia respecto a la posible presencia de la banda delictual “Tren de Aragua” en la región.

En concreto, se trata de las amenazas recibidas por una familia, acompañadas con fotografías con armas de fuego y un mensaje indicando: “Escuchame bien, queremos hablarte. Somos la organización que está trabajando en Chile, Tren de Aragua, piensa en tu familia, tus hijos, vamos a tocar la puerta de tu casa“. A cambio exigían el pago de 30 millones de pesos.

El hecho, dado a conocer por el Diputado Sebastián Videla (IND-PL), rápidamente causó preocupación, dada la señal a la población de que esta banda continuaría operando en el país. Lo anterior, a pesar de que el Gobierno y las policías anunciaron su desarticulación. Actualmente, sus principales cabecillas se encuentran en la cárcel.

¿Está realmente operando el Tren de Aragua en Antofagasta?

Frente a esta situación, desde la Policía de Investigaciones indicaron que actualmente no hay antecedentes que permitan inferir la presencia del “Tren de Aragua” en la región.

Fuentes conocedoras de la investigación, indican que los antecedentes apuntan al actuar de delincuentes comunes que realizan estafas telefónicas, quienes aprovechando el temor que ha causado esta banda de origen venezolano, fingen ser parte del “Tren de Aragua” para mejorar las posibilidades de que la víctima colabore con la entrega de dinero.

El Prefecto Inspector, Jefe Regional de la PDI de Antofagasta, Hernán Solís, explicó que ”todas las denuncias que nosotros recibimos y las investigaciones que hemos desarrollado en la Región de Antofagasta , donde inicialmente se da una vinculación con esta organización criminal. Hasta el minuto no hemos tenido antecedentes que nos permitan vincularlos o situarlos acá en la región“.

No obstante, desde la PDI están conscientes de que debe bajarse la guardia frente a la eventual aparición de nuevos brazos de este grupo delictual. “No podemos descartarlo porque no tenemos los antecedentes, pero sabemos que en regiones vecinas si ha operado y la Policía de Investigaciones los ha desarticulado. No tenemos antecedentes que nos permitan inferir su presencia en la región”, concluyeron desde la Policía de Investigaciones.

De esta forma, queda de manifiesto un nuevo actuar que estarían adoptando delincuentes en el país, aprovechando la “marca” del Tren de Aragua para cometer sus delitos, aunque la preocupación continúa respecto a que puedan existir nuevos focos con el actuar de esta banda.