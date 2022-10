Tenía un arsenal: Condenan a un total de 8 años de prisión a sujeto dedicado a adaptación de armas en Antofagasta

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a una persona identificada como Pedro Raúl Rojas Colomé a la pena efectiva de 5 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito de adaptación o transformación de arma de fuego; y a 3 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito consumado de porte ilegal de arma prohibida.

Los ilícitos fueron cometidos en septiembre del año pasado, en la ciudad.

En fallo unánime el tribunal –integrado por los magistrados Llilian Durán Barrera (presidenta), María Isabel Rojas Medar e Israel Fuentes Gutiérrez (redactor)– aplicó, además, a Rojas Colomé las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares, durante el tiempo de las condenas.

Asimismo, el condenado deberá purgar dos penas de 541 días como autor de los delitos consumados de tenencia ilegal de municiones y tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades; más la accesoria de suspensión para cargos u oficios públicos durante el tiempo de las condenas y el pago de una multa de 10 UTM por el delito de tráfico.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestra biológica del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

El tribunal, dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que, tras una investigación realizada por la sección OS9 de Carabineros Antofagasta, el sujeto realizaba modificaciones a las armas.

Mediante el uso de un informante secreto se le entregó una pistola a fogueo marca Bruni modelo 92 Kal 9 milímetros con un cargador para que llevara a cabo la modificación, arma que dicho sujeto devolvió el día 25 de septiembre del 2021 en conjunto con cinco municiones, elementos que fueron periciados por personal de Labocar, ratificando que correspondía a la misma arma a fogueo previamente entregada, pero que ahora se hallaba modificada, estando apta para el disparo y que las municiones eran cartuchos a fogueo modificados compatibles con el calibre 9 milímetros

La resolución agrega que al momento de detención le fue encontrado:



a) Un cuerpo de pistola a fogueo, sin marca, transformado, pero no apto para el disparo.

b) Un revólver a fogueo transformado y apto para el disparo, calibre 9 milímetros, marca zoraki, modelo R2-TD, con cinco cartuchos balísticos adaptados en su interior, de idéntico calibre, y aptos para el disparo.

c) Un revólver a fogueo transformado, pero no apto para el disparo, sin marca, modelo 1863.

d) Una vaina de fogueo, marca GFL, con señales de percusión y daños en su cuerpo.

e) Setenta y dos vainas de fogueo recortadas de diferentes marcas y calibres.

f) Tres vainas de fogueo recortadas, marca GFL, calibre 9×17.

g) Cincuenta cartuchos de fogueo marca GFL, calibre 9mm P. A. KANALL.

h) Cuarenta cartuchos de fogueo marca GFL, calibre 8mm.

i) Diez cartuchos balísticos adaptados, de diferentes marcas y calibres, de los cuales seis resultaron aptos para el disparo.

j) Un cartucho de fogueo, marca GFL, calibre 9×17.

k) Un conjunto de fragmentos de cartuchos de fogueo (puntas).

l) Nueve cuerpos de pistola a fogueo de diferentes marcas.

m) Un cuerpo de revólver a fogueo, sin marca.

n) Cuatro correderas de pistola a fogueo, marca BBM BRUNI.

ñ) Dos mecanismos de empuñadura de pistola a fogueo, sin marca y una tapa de empuñadura de plástico, color negro, marca KIMAR.

o) Una corredera de pistola a fogueo, marca BBM BRUNI, un cañón y parte del cuerpo de pistola a fogueo, sin marca, y otro cañón de pistola a fogueo en proceso de transformación, sin marca.

p) Dos cargadores de pistola a fogueo, sin marca.

q) Dos tapas de empuñadura de pistola a fogueo de plástico, color negro, sin marca.

r) Una cocinilla, marca KLIMBER, de un quemador y su rejilla; más un sartén con restos de metal tipo plomo en su interior junto a un trozo de madera rectangular tipo plantilla, para la fabricación artesanal de proyectiles balísticos.

s) Dos trozos metálicos rectangulares tipo plantilla para la fabricación artesanal de proyectiles balísticos.

t) Un cilindro de revólver de seis recámaras.

u) Un cuerpo de pistola a fogueo, sin marca, con número identificatorio 1020-000004.

v) Tres cajas vacías para almacenamiento de munición de fogueo, dos marca FIOCCHI y una marca OZKURSAN, más una caja vacía no identificada.

w) Una pieza metálica de un revólver a fogueo, correspondiente al costado derecho de empuñadura y cuerpo.

Sin perjuicio de lo anterior, desde una habitación destinada a bodega se incautaron también dos bolsas transparentes contenedoras de 49 gramos con 330 miligramos de cocaína base, con una pureza del 42%”.