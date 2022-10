“Círculo de Empresas Sustentables” dio inicio con conversatorio en Antofagasta

Con el objetivo de dar a conocer la importancia de la aplicación de medidas que promuevan la sostenibilidad y la capacitación de colaboradores en esta materia, el emprendimiento antofagastino Serviactivo concretó el primer encuentro “Círculo de Empresas Sustentables” donde asistieron participantes de diferentes regiones.

“Es importante que se cree una cultura sustentable en la región y en el país para que las empresas se sumen a estas iniciativas que tienen que ver con reunir a integrantes de la comunidad y organizaciones en torno a la conciencia medioambiental y sostenibilidad”, aseguró Geovani Magna, Gerente General de Serviactivo.

La actividad contó con la presencia de expositores de carácter internacional como el Gerente de Icontec, organización colombiana sin fines de lucro dedicada a entregar soluciones sostenibles en diferentes países, misma que acredita los sellos sustentables proporcionados por Serviactivo en la región.

Por su parte Luis López Incotec, Gerente General Icontec Chile aseguró que es necesario continuar potenciando estas actividades que buscan informar a la comunidad, “Los sellos permiten identificar cuáles son las brechas de una empresa, como están en plan estratégico en términos de sostenibilidad y evaluar las tres dimensiones, social, económico ético y también en el impacto ambiental”.

Así mismo participaron emprendedores de otras regiones, quienes poseen acreditaciones sustentables y que han transformado su modelo de negocio en uno sostenible y más amigable con el medioambiente. Prueba de ello es Edith Elgueta, emprendedora proveniente de Arica que llegó hasta nuestra región para contar su experiencia.

“El sello sustentable tiene un valor único, la gente de Europa, la gente de chile le da un valor único cuando tu producto está certificado con un sello sustentable del producto. Aquí en Chile no hay mucha promoción, la verdad que a mi si me costó, pero me ha abierto puertas”, Aseguró Edith, emprendedora apicultura de Arica.

El encuentro espera ser replicado de forma anual en la región para la promoción de la responsabilidad social empresarial a través de la aplicación de medidas sostenibles como sellos sustentables, capacitaciones a trabajadores y programas de intervención social que permita continuar informando a la comunidad respecto a esta materia.