Presidente Boric anuncia plan para erradicar rucos de espacios públicos de Antofagasta y facilitar expulsiones de extranjeros

"Vamos a ganar batalla a la delincuencia. No vamos a permitir que la delincuencia se venga a instalar a nuestro país. Vamos a recuperar espacios públicos", indicó el Mandatario, señalando al respecto que deja la tarea ante todo el país a la Delegada Presidencial: "Tenemos que dar soluciones definitivas, no sacar una cosa para que reaparezcan 30 metros más allá". Además anunció intervenciones en la Población El Golf, Plaza Bicentenario y limpieza en ex vertedero La Chimba.