Municipio de Antofagasta sufre nueva derrota judicial: Deberá pagar $36 millones a ex administradora

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de nulidad presentado en contra la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo, que acogió la denuncia de tutela de derechos fundamentales deducida por la exadministradora de la municipalidad local, Claudia Meneses.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Óscar Clavería Guzmán, Juan Opazo Lagos y Eric Sepúlveda Casanova– rechazó, con costas, el recurso levantado por Municipalidad de Antofagasta en contra de la sentencia que le ordenó pagar a la ex administradora municipal una indemnización de $36.314.280.

“Establecido como lo ha sido en la sentencia, que la actora fue desvinculada mediante un decreto sin fundamentación mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica, y sin haberse invocado la pérdida de confianza que supone el cargo que desempeñaba, la única conclusión posible frente a tales hechos es que en la remoción de su cargo se vulneraron derechos fundamentales de la demandante“, sostiene el fallo.

Indica que en lo fundamental se afectó su derecho a la salud e integridad física que garantiza el artículo 19 N° 1 de la carta fundamental.

Para el tribunal de alzada “habiéndose establecido de manera expresa en la sentencia recurrida que la desvinculación de la actora no fue por pérdida de confianza, carece de todo sustento el fundamento de la causal invocada de modo principal, pues no respeta el sustento fáctico del fallo al invocar la pretendida pérdida de confianza, que por lo demás tampoco se justificaría frente a la vulneración patente de derechos garantizados en la Constitución, los que no pueden ceder ante textos legales de menor jerarquía”.

“En consecuencia, la causal principal de nulidad que invoca el recurrente, debe necesariamente rechazarse”, concluye.

Una vez ejecutoriado este fallo, el municipio sumará 36 millones de pesos adicionales a la larga lista de indemnizaciones que ha debido pagar a funcionarios y ex funcionarios, debido a causas laborales, que suman un gasto al municipio que supera los $332 millones de pesos en más de 42 demandas de tutela laboral.