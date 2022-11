Para que los polluelos puedan desarrollarse: Llaman a no ir al Humedal Vertientes Norte de la Chimba de Antofagasta durante el mes de noviembre

Este lunes 14 de noviembre, la Asociación Raíces Endémicas, mediante su cuenta de Instagram, realizó un llamado a las autoridades y a la comunidad, respecto al Humedal Vertientes Norte de la Chimba de Antofagasta.

La asociación comenzó señalando que este fin de semana, parte de su equipo estuvo en el Humedal, lugar donde después de 6 años (tiempo de monitoreo) se encontraron “con la hermosa noticia de nuevos polluelos de pequén, además de una pareja de pilpilenes que se encontraban cercano al Humedal con sus 3 polluelos, el año pasado se registro a un polluelo, pero muerto por ataques de perros”.

Asimismo, mencionan que el sector en el que se encuentran ambas aves, es una zona de alto riesgo para ellos, principalmente por los perros sin dueños, por el tránsito de motos, buggys y jeep, además del movimiento de tierra que están realizando Aguas Antofagasta en apoyo a una fundación a la que fueron cedidos los terrenos (en estos momentos están detenidos los trabajos).

Producto de lo señalado, la asociación indicó que, “Frente a todas las anteriores amenazas que presentan las aves y sus polluelos, el llamado a la comunidad es que no asistan con perros al lugar, no interactuar con la fauna, no acercarse a sus nidos, no perseguirlos, nosotros para tomar esas fotografías, se utilizo una cámara fotográfica de largo alcance”. Agregan que sería ideal evitar ir durante el mes de noviembre al Humedal, para que los polluelos puedan desarrollarse de manera optima.

De la misma forma, hacen el llamado a las autoridades a que pongan urgencia a la respuesta de la solicitud de declaratoria del Humedal Urbano, la cual se realizó a principio de año, “habiéndose cumplido el plazo y solicitaron una prorroga hasta el mes de octubre por parte de Ministerio de Medioambiente”.

Finalmente, expresaron que, “Nuestros esfuerzos en conjunto a la comunidad han sido bastantes por mantener la conservación de este Humedal, el que además posee una gran cantidad de Caracoles de la chimba, especie en peligro de extinción, entre otras especies. Pero se requiere también el esfuerzo y compromiso de las autoridades, para generar su protección”.