“Te estaré esperando toda mi vida si es necesario”: Familia de Alan continúa incesante búsqueda a una semana de perderse en el mar en Iquique

Este sábado se cumplieron siete días desde que Alan Beltrán, un padre y esposo que se encontraba de paseo junto a su familia en una playa de la ciudad de Iquique, se extraviara en el mar, el pasado 19 de noviembre.

Desde esa misma noche, su esposa, Lissette Utreras, inició una serie de campañas a través de redes sociales para dar con su marido.

“Necesito de toda su ayuda con mi corazón roto, Alan se perdió en el mar a las 17:30 y hasta ahora no aparece, la Marina lo buscará solo hasta que se esconda el sol y seguirán mañana por favor oren por él para poder encontrarlo, estoy demasiado preocupada”, informó la mujer durante la primera jornada de búsqueda.

Con el paso de los días, se comenzaron a sumar ayudantes, implementos, y aportes monetarios para costear herramientas y vehículos que facilitaran el hallazgo.

“Nunca en mi vida he amado tanto a una persona como te amo a ti Alan, me juraste que nunca nos dejarías solas. Llega pronto, te estaré esperando toda mi vida si es necesario”, compartió Lissette al segundo día. La historia tocó el corazón de muchas familias iquiqueñas que se han sumado a la búsqueda, llegó a medios de comunicación y tocó fibras en todo Chile.

Finalmente, a una semana de su desaparición, Lissette no ha bajado los brazos. Se encuentra firme en su incesante búsqueda y valientemente mantiene informada a toda la comunidad sobre los aportes que llegan, las ayudas que recibe y cómo se puede seguir apoyando con su caso.

“La Armada con botes, avioneta, drones y moto; Un club deportivo de buzos especialistas; Pescadores; Buzos de la zona; Gente con drones; Hay mucha gente sin nombre ayudándome desde el primer día; Las municipalidades de Hospicio e Iquique me han prestado apoyo; Inspectores municipales que están conmigo 24/7; Ambulancias; Psicólogas y gente que me han ayudado con donaciones; Gente haciendo rifas (…) Vean toda la gente que me esta ayudando sin pedirme nada a cambio que arriesgan su vida día y noche por encontrar a mi Alan”.

Asimismo, surgieron ofertas de más vehículos acuáticos para facilitar la búsqueda, sin embargo se deben costear diariamente. Además de comprar alimentos y vestimentas para las niñas. La ayuda monetaria la pueden hacer llegar a la siguiente cuenta:

Laura Utreras Riveros

19.507.440-2

Cuenta corriente

Banco Chile

008004236203

Utreraslaura@gmail.com