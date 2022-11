Ante inoperancia del alcalde: Empresas privadas limpian Playa La Chimba en Antofagasta

La Playa se ha convertido en un basural a causa de las personas que no recogen sus residuos y que el municipio no recepcionó la primera etapa, por lo que no se hace cargo de la mantención y limpieza. Las empresas Enaex y Europcar-Tattersall decidieron actuar y en lugar de grabar videos culpando a otros, pusieron manos a la obra y limpiaron la playa voluntariamente.