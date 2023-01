Flor de Rap realizó emotivas presentaciones para niñas, niños y jóvenes vulnerables en Antofagasta

La reconocida artista nacional Flor de Rap (Ángela Lucero) realizó dos presentaciones gratuitas en Antofagasta, dirigidas a grupos especiales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes incluidos en programas de protección estatales.

Es así que al mediodía, la artista antofagastina que ha estado con su música y potentes letras de con contenido social en escenarios de toda Latinoamérica y que se ha codeado con artistas de talla mundial, se presentó en el Centro de Internación Provisoria (Centro Régimen Cerrado y Centro Semi Cerrado), presentada por la gestora Grissel Ponce, mientras que en Auditorio del Ministerio de Obras Pública (MOP), ubicado en el centro de Antofagasta, lo hizo a partir de las 16.00 horas, en una actividad que contó con la intervención de la Delegada Presidencial Regional, Karen Behrens Navarrete, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos Cristóbal Orellana Osorio y Seremis que querían disfrutar de la música de la talentosa artistas, aunque los protagonistas fueron niñas, niños y adolescentes que además de emocionarse con las letras de Flor de Rap, escucharon de su propia voz, parte de la historia que la llevó a convertirse en la reconocida artistas que es hoy, superando una serie de obstáculos y dejando como mensaje, la importancia del amor propio y creer en los sueños para lograr las metas que cada uno se propone.

Ambas presentaciones son parte de las acciones sociales que la propia artista ha querido llevar adelantes con grupos de especial cuidado para el Estado de Chile, en particular niñas, niños y adolescentes protegidos por el sistema de protección infantil, de residencias de Mejor Niñez, protegidos por el Programa Mi Abogado (PMA) de la Corporación de Asistencia Judicial Tarapacá Antofagasta (CAJTA-) y jóvenes en conflicto con la ley, en proceso de reinserción social en SENAME y custodiados por Gendarmería de Chile. Todo esto en concordancia con las acciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya misión de proteger y promover los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, la cultora del hip-hop Flor de Rap dijo que “lo que me llevó es mucho amor. Me siento muy feliz, mi corazoncito lleno por compartir con gente con la que me identifico totalmente, porque entiendo sus pensamientos, sé lo difícil que es esta vida con sus adversidades y venir a entregarles amorcito, decirles lo importante que es salir adelante, para mí es muy importante y me siento bendecida y agradecida de haber tenido esta linda oportunidad”

Por su parte, la Delegada Presidencial Regional Karen Behrens enfatizó que “tuvimos una actividad preciosa con Flor de Rap y con nuestros niños, niñas y adolescentes, fascinados porque fue un honor y un privilegio tenerla con nosotros en esta actividad, entregando este mensaje de amor, superación y esperanza y por eso es que el Gobierno no puede menos que comprometerse, no solo con los niños que tienen alguna medida de protección, sino que también con los infractores de ley. Decirles que no los vamos a dejar abandonados ni abandonadas, sino que todos podemos equivocarnos, que si no tienen sus redes de apoyo, el Gobierno va a estar ahí para impulsarlos a un cambio de vida que es lo menos que podemos hacer. El Presidente Gabriel Boric pone a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no como objetos. Las voces de nuestros más chiquitos y chiquititas son importantes y para eso estamos escuchando y apoyando”

Por último, el Seremi de Justicia y DD.HH Cristóbal Orellana Osorio destacó que “en primer lugar quiero agradecer a la artista Ángela Lucero, detrás de Flor de Rap, que se dio el tiempo en su agitada agenda para visitar el CIP-CRC-CSC (Centro de Internación Provisoria – Centro Régimen Cerrado – Centro Semi Cerrado) con los chicos que tienen algún conflicto con la ley. Ellos quedaron admirados con su talento y ahora más todavía con los niños que son sujetos de protección por parte de todas las redes del Estado. Como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estamos encargados de velar por sus derechos y hoy lo que estamos haciendo es difusión de eso a través de un mensaje de esperanza y autosuperación que ella es capaz de entregarnos con sus palabras”.