En marco a los 144 años de Antofagasta: Inauguran exposición fotográfica que resalta el patrimonio marítimo y costero de la ciudad

Gran cantidad de adultos, niños, personas mayores y adolescentes llegaron hasta dependencias de MallPlaza para contemplar y ser parte de la jornada inaugural de la exhibición fotográfica que retrata el patrimonio marítimo y costero de Antofagasta, la cual es organizada por la Comunidad Logística Portuaria (CLP) – COPA, producto de

Concurso Fotográfico que convocó a más de Más de 40 participantes, de los cuales 13 lograron que sus tomas fueran elegidas.

Las fotografías que retratan atardeceres, embarcaciones en la bahía de Antofagasta, logística portuaria y fauna marina, permanecerán en exhibición hasta el mes de marzo en Mallplaza. Esta exposición se enmarca en el Aniversario Nº144 de la ciudad y se encuentra emplazada en el pasillo central que une el primer piso con el sector de estacionamientos del mismo recinto.

“En el concurso participaron personas que se inscribieron en las categorías Profesional y Aficionado, pero además quisimos destacar a las menciones honrosas, porque de igual forma hay muy buenas fotografías. Con este tipo de instancias, quisimos invitar a

la comunidad a relevar la belleza y riqueza de nuestra costa antofagastina y realizar las bondades de vivir en una ciudad puerto”, indicó el Gerente General de Puerto Antofagasta y Presidente de COPA, Carlos Escobar.

Pedro Peña uno de los galardonados, reveló que su fotografía que retrata un atardecer de la ciudad fue capturada desde la playa, en un momento fortuito de la naturaleza. “Esta foto la tomé durante el primer semestre del año pasado, de hecho estaba con una

amiga en Roca Roja. Capturé el momento sin otra intención que disfrutar el atardecer, incluso la subí a mis redes sociales”, apuntó.

Por su parte Francisca González, reconocida por fotografiar y resaltar la fauna marina, comentó que un fin de semana junto a su familia visitaron una playa en la ciudad, dándose el momento exacto para capturar soles de mar de diferentes tamaños posados en los roqueríos.

“La verdad que siempre estoy tomando fotos y en esta oportunidad me quise arriesgar postulando al concurso. Estoy muy contenta y me parece maravilloso que se realicen este tipo de instancias, porque así la gente se puede atrever a efectuar cosas que habitualmente no hace. Que las fotos sean exhibidas en un lugar como MallPlaza, creo

que es genial”, puntualizó la Diseñadora Digital de profesión.

Finalmente Neptalí Vivas, quien ejerce la profesión de Administrador de Empresas y llegó junto a su familia a la exposición (esposa e hijo), se siente orgulloso de haber retratado en una fotografía, la importancia y el aporte de las pequeñas embarcaciones en la costa antofagastina.

“Esta fue una de las primeras tomas que realicé cuando me inicié en la fotografía. Creo que es inspirador mostrar el aporte de los botes, las embarcaciones y el esforzado trabajo de la pesca. La caleta de Antofagasta es el lugar perfecto para retratar momentos únicos. Destacar además que me parece genial que se realicen actividades

como esta exposición, porque nos permite mostrar nuestro trabajo e inspiración, sumado a dar a conocer lo lindo de la ciudad”, finalizó.