Antofagasta: Vecino de Juan López solicitó ayuda de autoridades para retirar escombros tras temporada estival

Este viernes 24 de febrero, mediante su cuenta de Instagram, un vecino del Balneario Juan López, ubicado a 23 kilómetros del Monumento Natural La Portada de Antofagasta, solicitó ayuda de las autoridades para poder retirar los escombros tras la temporada estival.

En el video compartido por @sebatian_valdivia_torres, quien expone que realiza aquel material audiovisual con el fin de pedir ayuda al municipio y a las autoridades, para poder retirar los escombros que quedaron en la Playa Acapulco del Balneario Juan López.

Asimismo, el vecino del Balneario, en el registro se explica que, “lamentablemente este año fue increíble la cantidad de basura y escombros que quedaron, yo he juntado lo que mas he podido y me he llevado mucha basura, pero lo que es basura no tengo problemas, pero ya cuando se trata de escombros es muy difícil poder llevármelo”.

Por lo mencionado, recalca que para retirar dicho desecho se necesita un camión, por lo que solicita la ayuda del alcalde de Antofagasta y las autoridades para poder realizar el retiro.