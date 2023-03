Conductor de TransAntofagasta fue agredido con proyectil en su rostro

La mañana de este sábado se registró un violento incidente al interior de un microbús de la línea 114 de TransAntofagasta, cuando un grupo de personas agredieron al conductor con un proyectil en su rostro.

Según relató la víctima, a las 06:30 hrs., se encontraba en recorrido por el sector norte de Antofagasta, con diez pasajeros y, al pasar por la intersección de Juan Ferraro con Sargento Candelaria, fue abordado por un grupo de sujetos que habrían estado bebiendo alcohol e intentaron abordar la máquina. En ese momento, uno de los individuos comenzó a disparar proyectiles tipo balín desde un arma hechiza, impactando uno de ellos en el rostro del micrero.

“Siento temor, porque los sujetos me siguieron, me dispararon con un proyectil, fueron cinco disparos que sentí, se imagina me vuelan un ojo, esto no puede seguir así, la inseguridad es para todos, también pasa en las calles, y si hubiera sido con otro tipo de arma, la historia hubiese sido otra, no estaría aquí hablando”.

El chofer relata que tomó el volante y comenzó a alejarse en el vehículo, pero los sujetos lo siguieron en un auto, por lo que decide conducir hasta la Subcomisaría Norte, donde realizó la denuncia y constató lesiones.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Conductores del TransAntofagasta, Luis Nuñez, aseguró que “vamos a conversar con el gobernador, la delegación, para solicitar mayor resguardo de seguridad de Carabineros, antes de tomar cualquier medida de presión”.