El Mercurio y La Estrella de Antofagasta en crisis: Trabajadores acusan vulneración de sus derechos laborales

La filial norte de la cadena “El Mercurio”, Empresa Periodística El Norte S.A que tiene a su cargo los diarios La Estrella de Arica, La Estrella de Iquique, El Mercurio de Calama, La Estrella El Loa, La Estrella Tocopilla, La Estrella Antofagasta, El Mercurio de Antofagasta, El Diario Atacama, SoyArica, SoyIquique, SoyAntofagasta, SoyCalama y Soycopiapó, nuevamente ha incurrido en actos que vulneran los derechos de sus trabajadores, acusó el Sindicato de la empresa.

Mediante un comunicado la organización sindical indica que en octubre del 2022, la empresa y el sindicato se sometieron a una negociación colectiva, en la cual quedaron acuerdos que debían cumplirse en diciembre. Se trata de la gratificación legal, la cual se debía pagar en dos cuotas: 21 de diciembre y marzo del 2023.

Sin embargo, el pago de diciembre se realizó siete días después de lo pactado, dejando en una grave situación financiera a los trabajadores, quienes esperaban recibir ese dinero antes de la navidad. Asimismo, el Sindicato acusa que desde la empresa avisaron un día antes que este pago no se iba a ejecutar por “problemas de liquidez”.

En marzo la historia se repite. Hace unas semanas, la empresa informó mediante correo electrónico que el pago no se iba a realizar durante dicho mes y que los dineros iban a ser saldados en cuatro cuotas, algo total y absolutamente diferente de lo que está pactado en el contrato colectivo.

“Lo anteriormente narrado no solo nos afecta económicamente sino que también a nuestra dignidad. A uno de nuestros compañeros lo notificaron de embargo debido a que la empresa no ha cancelado las cuotas de un préstamo que debería ser pagado mediante planilla. Lo más insólito es que el dinero es descontado de la remuneración y la empresa no lo ha pagado a la entidad correspondiente“, indicaron.

Asimismo, los trabajadores afirman que ninguno de los trabajadores puede solicitar créditos porque se encuentran en DICOM, “No por voluntad propia, sino que por la irresponsabilidad de la empresa, que al parecer se gasta los dineros de los trabajadores en subsanar deudas de ellos“.

Otra situación es que los gastos básicos tales como arriendo, dividendos, agua, luz, Internet, entre otras, “están siendo pagados con retraso, lo que genera un interés por parte del proveedor, afectando directamente el bolsillo de los trabajadores. Además recibimos llamados continuamente por algunas empresas de cobranza por el no pago de isapres, caja de compensación, banco y otras instituciones”.

Una situación que está provocando que los trabajadores deban incrementar sus gastos en salud.