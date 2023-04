Mujer es condenada a 7 años de prisión por Parricidio Frustrado contra su hija en Antofagasta

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a M.B. a la pena de 7 años de presidio, en calidad de autora del delito frustrado de parricidio, perpetrado en febrero del 2022 en la capital regional.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Patricia Alvarado Padilla (presidenta), Marcelo Echeverría Muñoz y Marisol Melgarejo Altura (redactora)– aplicó, además, a M.B. las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Además, el tribunal impuso, una vez que la condenada recupere la libertad, la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de estudios, trabajo o cualquier lugar donde se encuentre en un radio de 200 metros, por el plazo de dos años.

Una vez que el fallo quede ejecutado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestra biológica de la sentenciada para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

Los antecedentes:

El tribunal, dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que “(…) en un día no determinado correspondiente a la tercera semana de febrero de 2022, en horario nocturno, encontrándose la víctima de 10 años de edad, acostada en una cama del inmueble situado en el campamento Mirador Alto de Antofagasta, junto a su madre, la acusada M.B, esta última procedió a ponerle una almohada en la cara a la víctima, intentando inmovilizarla para luego con un cuchillo comenzar a apuñalarla en reiteradas ocasiones, mientras le decía ‘contigo hasta la muerte’, de manera que la niña intentó protegerse y le solicitó que no la matara. Producto de estos hechos, la menor resultó con una herida cortopunzante cervical izquierda, una herida cortopunzante penetrante torácica anterior izquierda con hemoneumotórax y una herida cortante en el dorso de la mano izquierda, lesiones de carácter graves.

Desde la fecha de esta acción y no obstante la gravedad de las heridas provocadas, la acusada no llevó a la niña a un recinto asistencial, sino hasta el día 21 de febrero de 2022, cuando ingresó al Hospital Regional de esta ciudad, derivada por Ley de Urgencias desde el Hospital Militar con diagnóstico de hemoneumotórax izquierdo de carácter grave y con riesgo vital, que de no haber mediado intervención médica le hubiera provocado la muerte, heridas que eran compatibles con la acción de terceros.

Consultada la madre en el recinto asistencial por el origen de las lesiones de su hija, señaló que se las había ocasionado el día sábado 19 de febrero de 2022 al caerse sobre unas rocas, lo que no resultó compatible con el tipo, lugar, dimensión, ni forma de las heridas de la menor según informe médico legal”.