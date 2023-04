Prisión preventiva para conductor de radiotaxi que atropelló a ciclistas matando a uno de ellos en Antofagasta

El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la prisión preventiva de R.B.P, conductor de radiotaxi imputado por el fatal atropello de dos ciclistas, uno de los cuales perdió la vida y el otro quedó con heridas de gravedad.

Durante la audiencia de formalización la fiscal Javiera Arqueros formalizó cargos por cuasidelito de homicidio, cuasidelito de lesiones graves y de no dar cuenta a la autoridad, ya que el imputado se dio a la fuga del lugar, dando a conocer los diferentes antecedentes y argumentos que inculpan al imputado. Además se dieron a conocer declaraciones de testigos, entre ellos otros automovilistas que vieron el accidente y también las dos pasajeras que iban en el radiotaxi que conducía el imputado, además del informe de autopsia, parte policial, declaraciones de uniformado y peritos.

Las pasajeras afirmaron que pudieron sentir el ruido del impacto e incluso escuchar gritos, además de notar que el vehículo que conducía el imputado sufrió daños en el parabrisas y en el techo, pese a lo cual no se detuvo y por el contrario, a pesar de que se lo solicitaron, el conductor prosiguió su marcha e incluso aceleró, realizando agresivas y peligrosas maniobras con el fin de perder a otros automovilistas que presenciaron el hecho y lo perseguían.

En tanto, el conductor del vehículo que iba inmediatamente detrás del radiotaxi que provocó el fatal accidente, indicó que el vehículo se salió al costado derecho de la calzada, atropellando a los ciclistas uno de los cuales fue proyectado por encima del vehículo y otro al costado.

En tanto, el defensor Cristian Plaza indicó que no existirían razones para la prisión preventiva, porque el imputado no contaba con antecedentes penales y comparando el atropello con el caso del asesinato del Suboficial Mayor Daniel Palma, donde uno de los imputados tiñó su pelo, afirmando que ello no habría acontecido en este caso, lo que a su juicio descartaría el riesgo de fuga.

La magistrado María José Saavedra resolvió que existen antecedentes que justifican la ocurrencia de los delitos y el parte policial vincula al imputado con el atropello.

Además, resolvió que las declaraciones de testigos sitúan al imputado al interior del vehículo y que las testigos a pesar de pedirle al imputado que se detuviera, este no se detiene, huyó del lugar y posteriormente es detenido pasadas las 17:00 horas por parte de funcionarios policiales.

Por esta razón de acuerdo a la magistrado existen antecedentes que justifican la existencia de dos cuasidelitos, de homicidio y de lesiones graves, además de no cumplir la obligación de detenerse y prestar ayuda a las víctimas además de dar cuenta a la autoridad, estableciendo la prisión preventiva por riesgo a la seguridad de la sociedad.

De esta forma ordenó el ingreso del imputado al Centro de Cumplimiento Penitenciario mientras se realice la investigación cuyo plazo fue fijado en 70 días. Además se mantiene la restricción a la prensa de dar a conocer el rostro y el nombre del imputado, autorizándose solo la divulgación de sus iniciales.