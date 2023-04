SEC Antofagasta investiga diversos cortes de luz que han afectado la zona norte de la ciudad durante abril

La Dirección Regional Antofagasta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, está investigando el origen exacto, junto a eventuales responsabilidades, de, al menos, ocho interrupciones de suministro eléctrico que se han registrado en la zona norte de la ciudad en lo que va de este mes de abril.

Según información del organismo fiscalizador, las fallas se han producido en la subestación La Portada, propiedad de la empresa CGE Distribución, entre el 2 y el 12 de abril, siendo la interrupción del día 11 – que se generó en el Alimentador Trocadero – la que afectó a la mayor cantidad de usuarios, alcanzando los 12.362 clientes sin luz.

Al respecto, el Director Regional (s) de SEC Antofagasta, Iván Lillo, indicó que “estamos al tanto de estas situaciones y hemos monitoreado el actuar de la compañía CGE Distribución, ya que la comunidad debe recibir un suministro eléctrico continuo y seguro. Por ello, estamos solicitando toda la información para iniciar la investigación y establecer las causas exactas de cada una de estas interrupciones, las eventuales responsabilidades y posibles sanciones, en caso de confirmarse faltas a la normativa”.

Cabe destacar que la única causa que fue informada por la empresa en estas interrupciones es la correspondiente al 2 de abril, notificada como poste chocado. Para este tipo de casos, la autoridad regional recordó que, en cuanto se detecte la existencia de un poste con signos de deterioro, se puede reportar de forma inmediata a la SEC desde cualquier dispositivo móvil. Para esto, basta digitar en el navegador www.sec.cl y seleccionar la opción “Riesgo Eléctrico en la Vía Pública”.

Asimismo, Iván Lillo señaló que todo corte de luz no programado, variación de voltaje u otra situación que afecte el normal servicio que reciben en sus hogares, debe ser reportado de forma inmediata a la empresa eléctrica, reclamo que también puede realizarse en la SEC.

Junto a ello, si tras este tipo de episodios se detectan fallas en artefactos eléctricos, debe informarse a la compañía eléctrica. Y, si no se recibe una respuesta dentro de un plazo máximo de 30 días o ésta no es satisfactoria, la denuncia debe realizarse ante esta Superintendencia. Todo lo anterior puede hacerse también a través del Portal Móvil disponible en www.sec.cl, al que se puede acceder desde cualquier celular.

