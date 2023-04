Presidente Gabriel Boric tras visita a Antofagasta: “La Política Nacional del Litio la hacemos desde los territorios”

El Presidente Gabriel Boric aterrizó hoy en Antofagasta, con el objetivo de presentar la Estrategia Nacional del Litio que ya adelantó anoche en cadena nacional. Lo hizo en las Ruinas de Huanchaca y recorriendo el Centro de Investigación Avanzada del Litio y minerales industriales en la Universidad de Antofagasta.

“Algunos me preguntaban en Santiago qué sentido tiene venir a Antofagasta si es que ayer por la noche hicimos una cadena nacional dando cuenta de la Estrategia Nacional del Litio. Yo creo que tiene todo el sentido, porque la historia nos ha enseñado que si no hacemos esto desde los territorios con las comunidades, conversando con los parlamentarios y las autoridades locales, si no hacemos esto en conjunto con la gente que conoce mejor que nadie el terreno que habitan, las cosas no van a funcionar”, comentó el Presidente.

En su intervención, el Mandatario afirmó que, “el litio nos presenta una gran oportunidad para el desarrollo que no podemos desaprovechar y tenemos que hacerlo distinto a como lo hemos hecho antes”, agregando que, “hemos definido que el Estado esté presente en todo el ciclo productivo del litio”.

Dentro de los principales anuncios destacan el ingreso de un proyecto de ley para la creación de la Empresa Nacional del Litio; la creación del Instituto Tecnológico y de Investigación Público en Litio y Salares que tendrá sede en la región de Antofagasta, además del diseño de una estrategia para la entrada del Estado como productor de litio en el yacimiento del Salar de Atacama a contar del 2024, a través de Codelco.

El Jefe de Estado fue acompañado por ministros de Hacienda, Mario Marcel; Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren; Economía, Nicolás Grau; y ministras de Minería, Marcela Hernando; y Ciencia, Aisén Etcheverry, junto autoridades y parlamentarios de la región.

El Primer Mandatario profundizó que “hay que llevar adelante esta gran tarea con foco en un mayor desarrollo para el país en las regiones. Me lo ha mencionado el gobernador regional reiteradamente y también la delegada presidencial. Necesitamos que conversemos con todos. Por eso, les cuento que como parte esencial de la estrategia del litio estamos convocando un proceso de diálogo y participación para recoger los saberes en torno a la nueva gobernanza del litio y los salares”.

El Jefe de Estado también visitó al mediodía el Centro de Investigación Avanzada del Litio y Minerales Industriales de la Universidad de Antofagasta. Por lo mismo, indicó que “vamos a avanzar en una asociación pública-privada, sacando lo mejor de nosotros, promoviendo el desarrollo científico y tecnológico, como la investigación que realiza la Universidad de Antofagasta, donde me demostraron que acá en Chile podemos tener valor agregado, podemos producir baterías acá, en nuestro país, no tenemos solamente que exportar el material en bruto. Las universidades van a jugar un rol fundamental”.

Proyecto en octubre de este año

Respecto a los tiempos de la iniciativa, la Ministra de Minería, Marcela Hernando, comentó que la Empresa Nacional del Litio inicia su proceso participativo con los diálogos ciudadanos y en los territorios, tal como lo señaló el Presidente Boric. “Se define la consultora que va a realizar este trabajo y en octubre próximo se entrega el proyecto al Primer Mandatario”, agregó.

A la espera de que se concrete la Empresa Nacional del Litio -cuyo trámite en el Congreso comenzaría el segundo semestre-, será Codelco, principalmente, el que representará al Estado en esta industria. “Creo que podemos tener bastante tranquilidad, hemos visto a Codelco funcionar con distintos gobiernos y con distintos momentos políticos y se ha mantenido como una empresa seria. Los contratos ya existentes se van a respetar, aunque se negociarán cada uno de ellos, donde cada uno de los socios hará su parte. La vía a través de la cual Codelco se va a incorporar como socio (al salar de Atacama) será a través de una negociación, que requiere la voluntad de ambas partes para materializarse”, indicó.

Royalty minero

Por su parte, el Ministro de Hacienda Mario Marcel puso hincapié en que la estrategia se basa en que haya “una asociación entre públicos y privados para desarrollar cada uno de los proyectos. Eso significa que, por un lado, los privados van a estar aportando capital, conocimiento tecnológico, experiencia en la explotación del litio y el Estado va a estar aportando también su parte en términos de financiamiento y resguardo de las condiciones tan especiales que tienen los salares, asegurando la sostenibilidad ambiental y relación con los pueblos originarios en las zonas donde están los salares y donde se vayan a desarrollar las faenas”.

Marcel entregó una excelente noticia para la Región de Antofagasta: “Esta semana se destrabó el Royalty Minero y tenemos un acuerdo adicional amplio para dotar por 3 años, de un fondo de inversiones productivas para las regiones del norte (de Arica a Coquimbo) por 200 millones de dólares al año, los que se sumarán a fondos sectoriales y regionales para temas portuarios, fronterizos, fundiciones de Enami o para vías interoceánicas. El Royalty aportará recursos para municipios, seguridad ciudadana y proyectos. La industria del cobre generará recursos que serán compartidos por todos los chilenos y chilenas”.

Hacer las cosas de buena forma

Para la Delegada Presidencial Regional Karen Behrens Navarrete, Antofagasta vive una oportunidad inédita e histórica. “Con el Presidente Boric vamos a hacer las cosas de buena forma y a través de la Estrategia del Litio vamos a tener una minería de la mano del medio ambiente y con participación activa de la ciudadanía, especialmente los sectores donde están los yacimientos, donde se genera la riqueza”.

Especial importancia atribuye a la radicación en Antofagasta del Instituto Público del Litio y Salares, donde se adquirirá el conocimiento, las nuevas tecnologías, agregando valor agregado a la producción.