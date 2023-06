Toma de Liceo Domingo Herrera Rivera de Antofagasta: ¿Por qué se movilizan los estudiantes?

Alumnos del Liceo Domingo Herrera Rivera B-13 de Antofagasta, comenzaron una manifestación por diversos temas que afectan a todos quienes conviven en el establecimiento estudiantil.

De acuerdo a la información entregada al Diario de Antofagasta, el año 2020, se realizaron muchas manifestaciones, las cuales, se repiten en esta movilización. “Se pide respeto por el personal educativo, mas cuidado con la infraestructura del liceo, higiene porque los baños siempre están con mal olor, siempre están desbordándose, hay algunos baños que no les puedes tirar la cadena, no hay confort disponible, no hay jabón, las llaves para lavarse las manos no funcionan, quizá 1 o 2 pero siempre tienen poca presión, hay animales muertos fuera de los baños, hay nidos de paloma, hay ratones, entre muchas otras cosas”, nos comentan.

Dentro de las otros motivos por el cual los estudiantes se encuentran en toma, nos relatan que, “Hay profesores los cuales se han referido de forma despectiva a ciertos alumnos, hay profesores que (…) los niños que salían de 4to (decían) que eran “viejos verdes”, hay profesores los cuales van a hacer clases y simplemente señalan tus errores como si uno fuese el profesional, hay incluso profesores que prefieren hacer vida social con sus alumnos a que enseñarles algo, para después tratarlos de flojos, imbéciles, tontos, entre muchos muchos otros insultos”.

TOMA ESTUDIANTIL

Según lo expresado en su perfil (@toma_dhr_2023), la toma empezó oficialmente el viernes 09 de junio. Desde el interior del liceo, los estudiantes han realizado videos en vivo y comunicados informando como se lleva a cabo la manifestación.

En su comunicado del día 10 de junio, señalaron que, “estaremos en toma hasta recibir respuesta del petitorio mandado a las directrices y CMDS”.