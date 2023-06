Más de 100 kilos de alimentos decomisados dejó fiscalización en Feria de Las Pulgas de Antofagasta

La Delegación Presidencial Regional junto a funcionarios de la Seremi de Salud, Dirección del Trabajo, Servicio de Impuestos Internos, Municipalidad de Antofagasta y Carabineros segunda comisaría procedieron a decomisar 100 kilos de alimentos que eran comercializados en la vía pública, operativo inserto dentro del “Plan de Recuperación de Espacios Públicos” que lidera la DPR.

Los alimentos no contaban con ninguna medida sanitaria, cadena de frío y además originaba contaminación cruzada. Productos cárneos, verduras, masas, frituras, cazuelas y salsas caseras cuya manipulación y venta no contaba con resolución sanitaria y que podrían ocasionar graves enfermedades gastrointestinales e incluso la muerte a quienes la consumen. Los funcionarios retiraron los alimentos, los desnaturalizaron para luego proceder con su destrucción y posterior traslado hasta el vertedero autorizado, cursando además siete sumarios sanitarios a los vendedores informales de la Feria Pantaleón Cortés.

El Servicio de Impuestos Internos cursó tres infracciones por la no emisión de documentos tributarios, mientras que la Dirección del Trabajo constató informalidad laboral de trabajadores en dos empleadores, los cuales quedaron citados hasta las oficinas del servicio. Por último, el Departamento de Inspección del municipio cursó 10 infracciones por infringir la ordenanza municipal al no contar con los respectivos permisos por la venta de productos en la vía pública.

En este sentido, Daniel Morales Pimentel, Jefe Territorial de la DPR, informó que en el marco del “Plan de Recuperación de Espacios Públicos” que lidera la DPR, “se realizó un operativo de fiscalización en la Feria Pantaleón cortés por concepto de alimentos que no contaban con ningún tipo de resolución sanitaria para su comercialización. La Seremi de Salud pudo ejecutar siete sumarios sanitarios por no contar con las resoluciones correspondientes. Además, se encontró a dos empleadores que no tenían la documentación al día de sus trabajadores. A eso se sumaron doce multas por parte de la Municipalidad de Antofagasta a locales que no disponían de las patentes municipales y el SII concretó tres multas por no emitir boletas”.

Además de funcionarios de la DPR, en este operativo participaron Carabineros, la Seremi de Salud, SII, el Departamento de Rentas de la Municipalidad de Antofagasta y la Dirección del Trabajo.