Operativo en el sector aledaño al ex vertedero La Chimba de Antofagasta terminó con 16 infracciones al tránsito y una persona detenida

Este martes 04 de julio, funcionarios de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, junto a Carabineros de la Quinta Comisaría y fiscalizadores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, efectuaron más de 60 controles vehiculares, operativo desarrollado en calles Pirita con Los Rubíes y en Pirita esquina Los Poetas en La Chimba.

Este quinto operativo que se realiza en el sector aledaño al ex vertedero, dejó como resultado 16 infracciones al tránsito en su mayoría a conductores que no contaban con licencia de conducir y una persona detenida, por no contar con licencia profesional para conducir vehículos de carga. El sujeto que fue trasladado hasta la Comisaría La Portada, además traía entre sus pertenencias un pequeño frasco con marihuana, según él para consumo personal, situación que quedó en manos del fiscal de turno, quien determinará las medidas cautelares que correspondan.

Estos operativos intersectoriales insertos dentro del “Plan de Recuperación de Espacios Públicos” liderada por la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, acumula a la fecha más de 120 citaciones al juzgado de policía local, a quienes no acatan la Ley de Tránsito, los que podrían provocar graves accidentes y daños a terceras personas, afectadas por conductores irresponsables.