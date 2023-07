Intensifican fiscalizaciones de instalaciones de gas en cocinerías de la región de Antofagasta

La Dirección Regional Antofagasta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, informó que está llevando a cabo una serie de fiscalizaciones en terreno para ratificar que las instalaciones de gas de cocinerías de distintos puntos de la región mantengan los estándares de seguridad exigidos por la normativa vigente.

De esta manera, personal de SEC Antofagasta ya ha realizado dos inspecciones, una en la Feria Grecia de Calama y otra al interior de la Vega Central de Antofagasta, ésta última enmarcada en un operativo junto a la Delegación Presidencial Regional, el Servicio de Impuestos Internos y Carabineros. Y, próximamente, se harán más en otros puntos de la región.

El objetivo de esta acción es reforzar a los administradores y trabajadores de este tipo de negocios los parámetros que se deben cumplir para que la utilización del gas sea segura tanto para los clientes como para el personal que atiende.

La Directora Regional de SEC Antofagasta, Jessica Poblete, recalcó que “la normativa es estricta cuando se trata de instalaciones de gas, ya que busca que su uso sea seguro en todo momento. Por ello, quienes estén a cargo de estos negocios tienen la obligación de cumplir con las múltiples disposiciones vigentes para así poder minimizar los potenciales riesgos”.

De esta forma, la autoridad regional comentó que en ambas fiscalizaciones se han encontrado problemas que la SEC instruyó mejorar, tales como el uso de flexibles no certificados con Sello SEC, cilindros de gas puestos en lugares no aptos para ello, conexiones que no fueron realizadas por un instalador autorizado e, incluso, una fuga de gas.

“Luego de las inspecciones, instruimos a los locatarios de estas cocinerías para que subsanen todos estos problemas a la brevedad. Como SEC velamos porque se sigan los protocolos necesarios para que, en todo momento, los estándares de seguridad sean altos y recordamos que todo trabajo de instalación o mantención debe ser efectuado por instaladores autorizados por este organismo”, aclaró Jessica Poblete.

Además, la Directora Regional reiteró que la ciudadanía puede denunciar cualquier situación potencialmente riesgosa vinculada a la utilización del gas, procedimiento que se puede realizar desde cualquier celular digitando en el navegador www.sec.cl o dirigiéndose de forma presencial a la oficina de atención de la SEC, ubicada en calle Copiapó #515, Antofagasta.

