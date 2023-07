Seremi de Salud de Antofagasta insiste en llamado a evitar compra de comida callejera

Un enérgico llamado a evitar comprar alimentos en la calle hizo la Seremi de Salud de Antofagasta, Jessica Bravo. La autoridad advirtió sobre el riesgo que significa consumir estos productos que pueden provocar desde intoxicaciones hasta enfermedades que pueden producir episodios de aborto y hasta la muerte.

“Comprar productos alimenticios como carne o preparaciones que la contengan en el comercio callejero o no autorizado implica no tener certeza de su procedencia, su manipulación o si es un desecho que ha sido reutilizado, y ese es un riesgo cierto para la salud de la población”, dijo Bravo.

La autoridad reiteró este llamado a propósito de la preocupación que está generando en Calama el hallazgo de restos de animales domésticos que podrían haber sido faenados para su consumo.

“Si bien no hay certeza respecto de este hecho, insistimos a la población para que no se exponga. Cuando uno compra carne roja o de pollo en lugares no autorizados, se arriesga a contraer una intoxicación que puede producir vómitos, diarrea y deshidratación –y ésta problemas renales graves-. También existe el riesgo de contraer una listeria, enfermedad que en embarazadas puede provocar un aborto y la muerte en niños o adultos”, advirtió.

PRECAUCIÓN

Adicionalmente, Bravo hizo una serie de recomendaciones a la comunidad al momento de comprar carne en locales autorizados.

“Es necesario fijarse que la carne no tenga mal olor y que tenga su característico color rojo fresco. Asimismo, si está envasada hay que fijarse en su fecha de elaboración y de vencimiento”, recomendó.

Bravo recordó que el comercio establecido es fiscalizado permanentemente para asegurar el pleno cumplimiento de la normativa sanitaria, no obstante “siempre es recomendable atender esas precauciones”.