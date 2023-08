Empresa sanitaria Aguas Antofagasta deberá indemnizar a familia que perdió su vivienda

El Tercer Juzgado Civil de Antofagasta falló en contra de la empresa sanitaria Aguas Antofagasta SA, ordenando una indemnización a una familia que perdió su hogar debido a filtraciones de aguas subterráneas.

La empresa deberá pagar un total de 3.947,45 UF por daños materiales y $5.000.000 por daño moral.

Desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021, la vivienda sufrió constantes inundaciones con aguas servidas. A pesar de las intervenciones y reparaciones, el problema persistió.

Se comprobó que el agua filtrada en el hogar tenía una alta cantidad de la bacteria Escherichia coli, lo que indica que provenía de aguas residuales. Estas aguas son responsabilidad de Aguas Antofagasta S.A.

El fallo aclara que, dado que no se encontró ninguna razón externa para las inundaciones y que la empresa sanitaria no pudo justificar su falta de acción, se presume que el daño fue causado por la negligencia de la empresa. Específicamente, por no cumplir adecuadamente con su función de manejar y tratar el agua en la ciudad.