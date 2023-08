Senador Velásquez por renuncia de Jackson: “Hoy la oposición no tiene ninguna excusa para avanzar en las grandes reformas que está esperando la ciudadanía”

El senador de la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), se refirió a la renuncia del ministro Giorgio Jackson, criticando los chantajes de la oposición que presionaron esta salida y recalcaldo que ya no les queda excusa “para avanzar en las reformas que espera la ciudadanía”.

Al respecto, el parlamentario señaló en tono bastante crítico que “Hoy la oposición no tiene ninguna excusa para avanzar verdaderamente en las grandes reformas que está esperando la ciudadanía“

“Así como exigió, chantajeó y presionó al gobierno, la oposición, como el circo romano, exigió la cabeza de Giorgio Jackson, hoy día no puede traicionar al pueblo dándole la espalda una vez que Jackson ha presentado esta renuncia“.

En este sentido, el senador recalcó que “ahora la oposición, efectivamente, si quiere avanzar, debe ser capaz de estar disponible para legislar y endurecer las penas a quienes cometen delitos de corrupción“.

“Hoy día la oposición no tiene justificación alguna y ante la renuncia del Ministro, debe volver a las conversaciones, debe volver a esta búsqueda de las mejores reformas que, efectivamente, transformen, ya no hay justificación alguna para que no avancemos en lo que el programa del gobierno planteó y que, hasta ahora, a través de la excusa de que Jackson estaba en la Mesa, la oposición no conversaba. Esa justificación hoy día se acaba“, concluyó.