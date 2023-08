“El equipo puntero merece un mejor recinto”: Recrudecen críticas por malas condiciones del Estadio de Antofagasta

Las críticas hacia el estado del Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta no cesan, y con el equipo puntero en la Primera B, la comunidad y los aficionados exigen condiciones dignas para los jugadores y espectadores.

El reconocido periodista deportivo José Salazar no se quedó atrás y a través de un tweet expresó su descontento al publicar fotos que muestran el lamentable estado del césped del recinto deportivo. “Así lucía hoy la cancha del Estadio C&B de #Antofagasta. El equipo puntero del ascenso merece un mejor recinto, pésima cancha, butacas sucias, sin marcador, sin amplificación, cabinas de transmisión con caca de pájaro y un largo etc. Definitivamente la perla NO BRILLA!” escribió Salazar.

El comentario del periodista rápidamente ganó tracción en redes sociales, recibiendo decenas de retweets y comentarios de apoyo. La mayoría de los aficionados concuerdan con el malestar expresado, pues esperan que el estadio represente de manera digna al equipo líder de la Primera B, Deportes Antofagasta.

Sin embargo, no todo fue crítica. Algunos usuarios de redes sugirieron que Jorge Sánchez, dueño del equipo, podría considerar arrendar otro recinto que ofrezca condiciones adecuadas para el desempeño del equipo y la comodidad de los aficionados.

Con el equipo en una posición destacada en el torneo, es esencial que las infraestructuras acompañen y potencien el rendimiento, y que los aficionados puedan disfrutar del espectáculo en un ambiente limpio y adecuado. La comunidad espera que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto para solucionar esta problemática.