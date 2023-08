“Ahora puedo respirar tranquila”: Madre valora acciones por caso de bullying contra su hija en Escuela Las Rocas de Antofagasta

El pasado 25 de agosto, Sandra, madre de una pequeña estudiante de transición menor, expuso ante este diario el lamentable caso de bullying que sufría su hija, además de reclamar que de parte de las autoridades escolares, no habían tomado las medidas correspondientes. Sin embargo, en la actualidad la apoderada confirmó que ha visualizado avances y que “ahora está tranquila”.

Desde las Escuelas Las Rocas, Sandra aseguró que tras la difusión del caso, han estado muy preocupados del caso de su hija y que han trabajado en conjunto para emplear un plan de acción que proteja la integridad de ella y de la pequeña. “La directora subrogante y la orientadora han estado bien atentas. Han tomado harto contacto conmigo”, recalcó la madre.

Asimismo, María Gálvez, directora de la Dirección de Educación de la CMDS, afirmó que las otras medidas que han adoptado ha sido conversar con la educadora y asistente de aula para tener especial cuidado en los juegos desarrollados en espacios comunes como la sala de clases o el patio de recreo. Además, citaron a reunión a ambas apoderadas involucradas, aunque Sandra mencionó que las reuniones son por separado para evitar conflictos.

Respecto a la menor acusada de ejercer el bullying, la directora informó cómo se está desarrollando el protocolo. “Se mantiene visualizada por la educadora, por la encargada de Convivencia Escolar y psicosocial”, mencionó.

A su vez, la apoderada destacó la preocupación de otras autoridades, como también la gestión del Diario de Antofagasta dando a conocer este caso a la opinión pública, generando amplias repercusiones e incluso menciones en medios nacionales. “La única que se ha preocupado de mí, es la diputada Yovanna Ahumada y su representante. Me han llamado y se han hecho presente. También estoy muy agradecida del diario, porque gracias a su publicación se pudo llegar a mejoras”, resaltó.

Faltan autoridades por pronunciarse

Antes de acudir a la prensa, Sandra recalcó que informó esta situación de bullying partiendo con la escuela, luego la CMDS y finalmente la autoridad máxima de Antofagasta, el alcalde Jonathan Velásquez.

Si bien la madre aseveró que el edil en algún momento se comunicó con ella, con el pasar del tiempo el contacto se perdió, por lo que Sandra demostró molestias al enterarse que a través de redes sociales, el alcalde está intentando contactarse con ella.

“Mi hija no es un juguete de nadie, ni del alcalde, ni de nadie. Yo he llamado a su jefe de gabinete y me he comunicado con él, pero ellos responden cuando les conviene. Ahora cuando necesito de ellos, no están. Ellos tienen mi número, ¿Por qué no me llaman?”, remarcó.

Por lo pronto lo más positivo e importante es que desde el sostenedor se han generado mejoras mediante un plan de acción para que ninguna de las menores se vea vulnerada. Una situación que debiera extrapolarse a todos los casos similares y no solo aquellos con repercusión mediática.