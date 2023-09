Día Sin Auto en Antofagasta: Instancia buscó incentivar el uso del transporte público, de bicicleta y caminar para los traslados cortos

Para nadie es una novedad que Antofagasta está con un gran aumento en el parque vehicular. Solo en la capital regional, según las cifras del Boletín Informativo del INE hay poco más de 102 mil vehículos, cifra que sigue en aumento. Es por ello que resulta importante promover el uso del automóvil de forma eficiente y privilegiando el uso del transporte público, para que de esa forma se descongestionen las calles, se eviten los accidentes y también impacte en el ahorro de las familias.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones Enrique Viveros Jara señaló que “lo que buscamos es promover la movilidad activa, como lo es la caminata, usar la bicicleta y usar mucho el transporte público, porque eso permite tener calles más despejadas y desincentivar de alguna manera el uso del vehículo particular, el que genera congestión, accidentes, copamiento de calles y lo que buscamos, es promover con esta iniciativa el transporte público para los usuarios, pero también las caminatas y promover intensamente el uso de la bicicleta en esta ciudad”.

Por su parte la seremi (S) de Minvu Antofagasta Marieta Méndez, agregó que el trabajo debe ser colaborativo entre varios sectores y “para eso, como ministerio estamos colaborando en diseñar ciudades más justas y eso implica incorporar en los espacios públicos carriles exclusivos para las bicicletas”, ya que con ello según explica, se da mayor seguridad a quienes buscan trasladarse en ese medio, es por ello que ya se encuentra en proyecto 22 nuevos kilómetros de ciclovías para Antofagasta, Mejillones y Tal Tal .

Misma idea que promueven desde el Gobierno Regional, donde el gobernador Ricardo Díaz indicó que “tenemos que incentivar otro tipo de transporte, como el transporte público y si éste puede ser a través de la electromovilidad mucho mejor. Tenemos que incentivar la forma de comunicarnos mejor dentro de región, habilitar mayores ciclovías que conectan la ciudad, que no sean solamente por cumplir, sino que efectivamente sean trayectos que permitan a una persona moverse de un lugar a otro. Por qué no soñar con un tren urbano, a mí me encantaría llegar en tren al aeropuerto, a Mejillones, y bueno tenemos harta complicidad y con el Ministerio de Transporte con el Ministerio Energía estamos haciendo mucha inversión”.

Y es que el uso de transportes que además nos permita contribuir con la actividad física aporta a mejorar la salud, así lo destacó la Delegada Presidencial Regional Karen Behrens quien indicó que “lo que hay que hacer es un cambio cultural. Ocupar más medios de transporte como la bicicleta, si estamos en lugares cercanos caminar, porque implica evitar el desarrollo de patologías que son coincidentes con el sobrepeso, como la hipertensión, el tema de la resistencia la insulina y tantos otros, entonces no solamente hay que cuidar el planeta sino también nuestro propio cuerpo”.

La actividad que se desarrolló en el Paseo Prat con San Martín contó además con la instalación de un Bicitaller, que fue implementado por la Fundación Deportiva Bushido, quienes explicaron sobre la mantención y medidas de seguridad que se deben tener en cuenta a la hora de trasladarse en una bicicleta. Ellos cuentan con talleres y clases orientadas justamente a promover el uso de este medio de transporte y les pueden contactar en sus RRSS (@fundacion_deportiva_bushido).