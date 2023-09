Crisis en la escuela D-68 de Antofagasta: Manifestaciones y suspensión de clases tras denuncia de agresión sexual a profesora

Tensos momentos se han vivido dentro de la Escuela D-68 durante los últimos días, esto a raíz de la denuncia pública de dos profesoras que aseguran haber sido agredidas. Una física y psicológicamente, mientras que la otra señaló ser víctima de violencia sexual. Por este motivo, es que según indicó la profesora Katherine Yoma, un grupo de estudiantes se manifestó dentro del establecimiento para demostrar su apoyo a ambas docentes, aunque desde Inspectoría no permitieron que esta continuara. Sin embargo, el pasado miércoles un porcentaje de funcionarios se situaron en el frontis de la escuela para expresarse en contra de las acusaciones, afirmando que son difamaciones que perjudican la salud de los trabajadores.

Dos incidentes han salido a la luz pública durante las últimas semanas que involucran a la Escuela D-68. El primero es el caso de la profesora Katherine Yoma, quien denunció a través de una declaración pública, haber recibido agresiones físicas y psicológicas por parte de una estudiante y su apoderado. Asimismo, días después una docente del mismo establecimiento dio a conocer una vulneración de índole sexual ocurrida dentro de las dependencias, por parte de un colega.

Además, ambas funcionarias aseguraron que desde la CMDS y la dirección de la Escuela D-68 no les han entregado el apoyo y contención correspondiente para resolver sus casos, por lo que tuvieron que recurrir a los medios para denunciar públicamente, pues la corporación en su momento no accedió a reunirse con las afectadas ya que ambas se encuentran con licencia médica, aunque desde la Mutual de Seguridad les señalaron que eso no era impedimento para agendar una audiencia.

A raíz de esto, el pasado martes un grupo de estudiantes se manifestaron dentro de las dependencias del colegio en contra del profesor acusado por la docente, puesto que aún continúa trabajando en la escuela pese a la denuncia. No obstante, según información entregada por Yoma, Inspectoría habría prohibido la manifestación llevando a los adolescentes a su sala de clases.

Quienes también han querido entregar su opinión son algunos de los funcionarios de la institución educativa, que el miércoles 27 de septiembre se reunieron en el frontis del colegio para reclamar en contra de las acusaciones que indicaron ser difamaciones que perjudican la salud de los trabajadores. En este contexto, Liliana Obligado, representante de los funcionarios de la Escuela D-68 en entrevista con el medio Antofagasta TV, comentó su opinión frente a los hechos. “Están atacando la honra de los profesionales que trabajan en esta unidad educativa y están acusando, levantando falsos testimonios que no han ocurrido y que no están ocurriendo en este momento”, dictó. También, Obligado afirmó que “nosotros no vamos a volver a las aulas hasta que no tengamos un recurso de protección, una medida que nos ampare”.

De igual forma, el Diario de Antofagasta se contactó con el profesor Mauricio Camus, quien por demás es dirigente del Colegio de Profesores, para realizar consultas específicas sobre las medidas que se han tomado. No obstante, Camus respondió a través de un comunicado público que en resumen dio a conocer la postura de un porcentaje de funcionarios, señalando que los protocolos efectuados en ambos casos se ciñen a lo establecido en el Reglamento Interno del colegio, que repudian cualquier tipo de vulneración que sufra cualquier miembro de la unidad educativa y que las “funas” lo único que hacen es confundir a la opinión pública, desprestigiando a la comunidad de la escuela.

Frente a esto, la profesora que denunció ser agredida sexualmente por un docente, se refirió a las declaraciones de sus colegas. “Insisten en que las “funas” son malas y estoy de acuerdo, pero posterior a qué Katherine Yoma hizo público su caso y que incluso generó burlas por uno de los colegas, me llevó a decidir hacer público el mío”, declaró.

Igualmente, expresó que la única medida que ha evidenciado por parte del colegio frente al caso, es dejar a los estudiantes sin clases a través de un paro de “brazos caídos”. “El director autorizó el paro pero no permite que estudiantes se manifiesten. El paro está muy mal enfocado, sin base. El colegio pudo adoptar otra medida y no aparentar defensa inmediata”, recalcó.

Medidas recientes de la CMDS

La profesora víctima de acoso sexual informó al Diario de Antofagasta que el jueves 28 de septiembre mantuvo una reunión con Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), en donde se le pidió disculpas por el retraso en la investigación de su caso. “Supe por la misma directora de Educación y el encargado de Recursos Humanos que mi caso tuvo tres fiscales, pero por mi licencia médica en el proceso, sumado a que la información se hizo pública me dijeron que la investigación comenzará desde cero”, comunicó la educadora.

De igual manera, concluyó que esta era la razón del porqué el colega acusado sigue trabajando en el establecimiento a pesar de la denuncia, lo que desencadenó un mar de emociones en la profesora. “No les importó el tiempo que me dejaron esperando, pude haber denunciado a la Superintendencia y me hicieron esperar, incluso me atrevo a pensar, que fue todo premeditado. Es muy extraño que iniciando una denuncia, la CMDS decida cuándo terminar el proceso investigativo y cuándo comenzar otro”, expresó.

En relación al caso de Katherine Yoma, la funcionaria se reunió con la CMDS el lunes 25 de septiembre luego de su insistencia a través de correos electrónicos. “Después que se hizo público mi caso, la corporación tardó varios días en atenderme, en el cuarto correo les tuve que decir que era la última carta que mandaría para que me dieran una audiencia”, mencionó Yoma.

En este contexto, la CMDS se comprometió a , efectuar una revisión a la gestión del equipo directivo de la Escuela José Papic D-68 y realizar una posible intervención al curso de la profesora.

A su vez, Katherine hizo hincapié en otro caso judicial que involucra a la Escuela D-68, sobre la denuncia realizada por el, ex funcionario Enzo D’Arcangeli el años 2018, por hostigamiento laboral de parte de otro docente. La denuncia fue calificada en su tiempo como efectiva por la misma CMDS, acreditando que Enzo sufrió vulneración de derechos fundamentales bajo este contexto.