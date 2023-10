“La Perla nunca brilló: Luis Aguilera renuncia a RN para postularse como alcalde de Antofagasta y desafiar a Jonathan Velásquez

“Cuando no están las garantías para una primaria democrática con votos de los vecinos que son quienes elegirán finalmente al alcalde o alcaldesa, y sientes que el trabajo que haces de manera proba y transparente, de cara a la ciudadanía, no es valorado, hay que tomar decisiones aún cuando estas sean difíciles y riesgosas en pro de Antofagasta”, así comienza el comunicado del concejal Luis Aguilera, quien renunció al partido político Renovación Nacional (RN), con el objetivo de postularse para ser el próximo alcalde de la capital regional.

“Me voy Agradecido de las oportunidades que me dieron hasta el momento en RN y de muchas personas que tuve el honor de conocer, tremendos dirigentes, profesionales y personas, pero hoy creo que el camino de la independencia es mi mejor opción” aclaró.

Asimismo, se identificó como “Antofagastino nacido y criado, soy ingeniero civil industrial y como autoridad comunal he cuidado los recursos de todos los vecinos y vecinas, he denunciado todas las faltas de probidad y transparencia en los dos periodos en que he sido concejal. No he tenido miedo para denunciar el uso de recursos de manera personal ni fraudes al fisco, como es el caso cementerio donde se robaron más de 450 millones de pesos… Ese es mi sello, quienes siguen mi trabajo lo saben y no tengo miedo en enfrentarme a quien sea para defender a mi tierra, a mis vecinas y vecinos, a mi Antofagasta“.

En esa misma línea, reconoce la dificultad del camino de la independencia, “pero tengo la convicción de antofagastino que por muy complejo que sea, puedo lograr el sueño que es representarlos a todos y a todas para sacar a nuestra comuna adelante y terminar con este estancamiento que nos tiene desesperanzados, ya que la perla nunca brilló. Estoy seguro que trabajando de la mano todos juntos, de manera transversal, sin mirar credos, colores, ideologías, sólo con las ganas, nuestra identidad y el amor a nuestra tierra, despertaremos a esta “Antofagasta Dormida”. Nuestra comuna está estancada y me apena verla así, nunca la había visto tan descuidada, tan sucia y tan insegura; No se ha trabajado con los vecinos y vecinas, muchos menos con las agrupaciones de la sociedad civil y con las diferentes instituciones. Como concejal y antofagastino, veo problemas y falta de voluntades. Yo me comprometo a trabajar con todos y todas esa será la diferencia, ese es mi sello“.

Finalmente, “con mucha humildad pero con una convicción y amor infinito hacia Antofagasta anuncio mi candidatura independiente a la Alcaldía, la que espero ganar porque la ciudad lo necesita y mi compromiso con cada uno de ustedes es hacer el mejor trabajo para salir juntos adelante.

Hoy no tengo ataduras, solo muchas ganas de trabajar y ser un aporte al desarrollo de las familias de mi comuna, dependerá de ustedes, vecinos y vecinas que nuestro sueño se cumpla y nuestra ciudad progrese”, aseveró el concejal.