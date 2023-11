Día Nacional de la Fauna Chilena: Antofagasta vivirá Festival por la Fauna Nativa y Biodiversidad Be Green 2023

Talleres creativos dirigidos a escolares, salidas de observación fauna y un seminario que reunirá a académicos y expertos de la región son parte de las actividades programadas en esta cuarta

versión del programa educativo.

Con el propósito de generar un espacio para el diálogo y la educación en torno a la fauna y la biodiversidad, Geniale Group lanzó Be Green 2023, el primer encuentro sobre fauna nativa y biodiversidad, que tendrá lugar en Antofagasta.

Según explicó la directora del programa, y gerente general de Geniale Group, Alejandra Díaz Ponce, Be Green 2023 considera diversas actividades, las que tienen como objetivo principal, el

contribuir al conocimiento y valoración de la fauna nativa y la biodiversidad en el territorio, a fin de promover buenas prácticas que aporten a la preservación de las especies y el medio ambiente.

Agregó que Geniale Group viene trabajando desde el año 2020 este programa educativo, que está dirigido principalmente a escolares, desde Primero a Octavo Básico. “Nuestro foco se mantiene, es así que gran parte de las actividades están dirigidas a los pequeños forjadores de distintas escuelas, que este año tendrán posibilidad de aprender sobre fauna nativa, a través de los distintos talleres programados, pero además, van a poder conocer distintas especies, a través de salidas de observación que han sido programadas”, acotó.

Seminario

De esta forma, Be Green 2003 comenzará con un seminario sobre preservación de la fauna nativa y la biodiversidad, el que se desarrollará los días 8 y 9 de noviembre, a partir de las 10 horas, en la Estación Antofagasta, centro cultural. “Serán dos días, donde expertos, investigadores, representantes de la academia y de distintas organizaciones darán a conocer avances y desafíos en torno a este tema”, explicó.

En el marco del seminario, Be Green 2023 considera un espacio de estaciones o stands interactivos, de modo que la comunidad pueda conocer más del quehacer de las entidades participantes y pueda acercarse a la fauna y el ecosistema regional.

El seminario con esta muestra serán el punto de partida de este verdadero festival sobre fauna nativa y biodiversidad. A éste se suman distintos talleres creativos, dirigido a escolares, que

permitirá a los escolares de Antofagasta, Calama y Mejillones, aprender sobre fauna, pero desarrollando sus habilidades y talentos creativos.

En efecto, los pequeños forjadores ambientales de distintas escuelas participarán este año en un taller de fotografía fauna, y un taller de moldeado de paisajes y animales. Los trabajos que

resulten de este proceso, darán forma a una exposición, que será montada en el Teatro Municipal de Antofagasta, a fin que toda la comunidad pueda visitar y disfrutar de estas obras.

Observación fauna Pero eso no es todo. Este año, este programa contempla distintas salidas de observación de fauna, de modo que los alumnos puedan conocer el territorio y disfrutar de la naturaleza y los animales.

“Queremos romper con ese slogan de que en Antofagasta o en el desierto no hay nada. Los escolares van a tener la posibilidad de visitar distintos lugares, que destacan no sólo por su

belleza, sino porque tienen una gran biodiversidad, con presencia de muchas especies de animales y también flora. Y ésta, creemos que es la mejor forma de que aprendan, porque las experiencias uno las recuerda siempre y se quedan con uno”, aseveró la directora de Be Green.

Entre los parajes a visitar se contempla el Parque Nacional Morro Moreno, el Monumento Nacional La Portada, y la Reserva Nacional Los Flamencos. A esto se sumarán algunas alternativas

abiertas a la comunidad, cuyas fechas serán difundidas oportunamente, a través de redes sociales, permitiendo que los interesados puedan inscribirse.

Este programa de Geniale Group cuenta con el patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente y el apoyo de SQM, como sponsor, además de colaboradores como la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental (CREA) y el centro Ciencia, Tecnología y Sociedad (C-TyS), ambos de la Universidad de Antofagasta, organizaciones como Fundación Kennedy, Desierto Azul y Artesanas Globales, además de la Corporación Cultural de Antofagasta y Estación Antofagasta centro cultural.