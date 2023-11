“Un parque tipo ‘Parque O’Higgins’ sería mi regalo”: Los compromisos y sueños de Katherine San Martín para Antofagasta

Nacida en Antofagasta un 12 de febrero de 1991, Katherine Andrea San Martín Sánchez pasó de ser una joven promesa de la política a consolidarse como una de las Consejeras Regionales más jóvenes de nuestro país y con proyecciones a nuevos desafíos electorales.

En una entrevista en profundidad con El Diario de Antofagasta surge un retrato fascinante de una joven líder que equilibra sus roles en la política, el emprendimiento y su amor por Antofagasta. A través de sus respuestas, se destaca no solo su compromiso con la comunidad, sino también su pasión por impulsar un cambio positivo en la región y, posiblemente, su futuro como posible candidata a Gobernadora Regional.

San Martín (IND. ex RN), conocida por su trabajo tanto en la política como en el mundo del emprendimiento, nos revela cómo logra equilibrar estas dos responsabilidades.

“El ser emprendedora y también Consejera Regional es una hermosa dualidad“, explica. “Ninguna de las dos me hace olvidar quién soy. Es imposible hacer política sin entender cómo funciona la vida, sin entender qué se debe hacer en la vida para salir adelante. Ambas son igual de valiosas“, señala.

Katherine cuenta que cuando llega a casa después de sus ocupadas jornadas, encuentra tiempo para sus pasiones personales. “Disfruto mucho del tiempo en familia y con mis animales. Disfruto de las plantas y hacerlas crecer, el ver cómo se desarrollan, se mueven y evolucionan, es fascinante. Hago reproducción de las plantas y brotes. Son vida.“

Pero además de la política y el emprendimiento, Katherine San Martín cuenta que el rap tuvo un impacto muy significativo en su vida. “Es imposible no recordar cuánto me apasionó de niña el Rap” -confiesa- “Por que con el rap, el rapeo y sus letras, viví mi adolescencia. En ese género, Vico-C, un rapero cristiano es un excelente exponente. Hoy sigo disfrutando de ese estilo musical y otros“.

Cuando se trata de cocinar, San Martín tiene un as bajo la manga. “Hago una lasaña que conquistaría a todos“, afirma. “Cuando preparo lasaña, hago al menos más de 2 bandejas. Para que alcance para todos y con repetición“.

¿Cuál es tu lugar favorito dentro de la ciudad o región de Antofagasta?

Las playas de Antofagasta nos han marcado a todos quienes vivimos aquí. El buen clima te permite disfrutar casi en cualquier momento de un termo con tecito frente a la playa. Y si, el seguir viviendo en nuestra ciudad, es definitivamente por amor a Antofagasta.

Si pudieras hacer un regalo a la región de Antofagasta. ¿Cuál sería?

En temas de infraestructura o espacios le regalaría un gran parque tipo “Parque Ohiggins”, donde se pudiesen desarrollar desde los desfiles, hasta campeonatos al aire libre, fiestas costumbristas, elevar volantines en Septiembre, carros alegóricos en nuestro aniversario, y espacios libres para recreación, entre tantas otras actividades. Eso, debe si o si ir de la mano con seguridad. Antofagasta sin seguridad no avanza. ¡Es primordial!

Películas y figuras históricas de Chile

Nos tomamos un tiempo para conversar en relación a sus personajes favoritos, el cine y películas. “Hay una pelicula que fuí a ver al cine de calle Sucre, cuando aún existía, y luego mis padres compraron en VHS, y fue el “Titanic“. No mentiría si te cuento que la he visto centenares de veces. ¿Por qué no lo dejó subir a la puerta flotante?, había espacio para los dos. Aún cuestiono a Rose”, cuenta.

Ahora bien, conociendo un poco más de quienes son sus referentes fuera de la pantalla grande y pasando a la historia de Chile, Katherine tiene dos nombres.

“Javiera Carrera, con sus manos plasmó, el primer simbolo de independencia de nuestro país, se creó una identidad a partir de la Patria Vieja. El simbolismo de bordar la primera bandera, que nos representó como inicio de lo hoy es Chile, nuestra historia, eso es patrimonio humano vivo”, cuenta. “Y por otra parte, algo más reciente, quien murió el año 2018, con casi 98 años, es la piloto de guerra chilena Margot Duhalde, quien piloteo aviones de guerra en la Segunda Guerra Mundial. De ella rescató y admiro la valentia y capacidad de conocer el aire y volar casi 60 tipos de aviones. Con esta reconocida piloto es imposible no vincular mi historia familiar, y sentir que tengo un sueño inmenso aún por cumplir. Pilotear“.

¿Qué ámbitos te gustaría que mejorasen en la política?

Chile es el país de la burocracia, del exceso del papeleo, y la falta de búsqueda de soluciones. Nos enmarcamos en lo que permite rígidamente la ley, pero algunos buscan el resquicio de lo legal para el beneficio propio, y ahí no se hacen ningún problema. Al final, muchas veces lo que es legal no necesariamente es ético y moral. Eso cambiaría sin duda.

Reflexiones sobre la Política y el Futuro

La entrevista concluye con Katherine San Martín compartiendo sus desafíos y logros más destacados, incluyendo su papel como una de las consejeras regionales más jóvenes de Chile. Ella destaca la confianza que la comunidad ha depositado en ella a lo largo de sus dos períodos electorales.

“Ese momento lo recuerdo como un tremendo desafío y responsabilidad. Atesoro con mucha felicidad la confianza que han dado en mis dos procesos eleccionarios”, dice.

En un cierre inspirador, Katherine San Martín comparte su deseo de ser un ejemplo para las mujeres jóvenes y emprendedoras, demostrando que es posible hacer política sin comprometer los valores y la integridad.

“Me gustaría mostrarle a los que vienen creciendo que una mujer joven, emprendedora y honesta si puede (pudo) habitar espacios sin transar sus valores. Que si se puede, y si hay algo que te apasiona, ¡hazte parte!“, cierra, destacando su compromiso con un Chile mejor y más ético en el futuro.