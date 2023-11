Vecinos realizan homenaje a vecina que sería desalojada de su “refugio” en el sector de Coloso en Antofagasta

Este jueves 09 de noviembre, lamentablemente, se conoció la tragedia de Sarah, una vecina de la comunidad Altos Playa Amarilla de Coloso, que tras el inminente desalojo del lugar donde vivía, se quitó la vida.

A la mujer, que vivió por alrededor de seis años en el lugar, se le habría informado que sería desalojada del terreno perteneciente a Minera Escondida, ubicado al extremo sur de Antofagasta.

Horas antes del trágico suceso, la vecina compartió en sus redes sociales, una declaración en video de lo que estaba pasando. Ahí finalizó señalando: “Me mataron en mi vida, me cortaron los brazos, porque en este minuto es el último día supuestamente que puedo estar en mi refugio, se convirtió en mi refugio. Aquí pasé la pandemia, pasé el estallido social, pasé muchas situaciones, pero este lugar se transformó en el lugar de los años más felices de mi vida, en donde me realicé como artesana, (…) aquí me realicé haciendo artesanía maravillosa con puros materiales reciclados”.

Te puede interesar: “Me quitaron mi Edén”: Mujer se habría quitado la vida ante inminente desalojo de terreno perteneciente a Minera Escondida en Antofagasta

Tras conocer el triste desenlace, sus vecinos comentaron: “nos sentimos destrozados, por lo ocurrido por nuestra vecina Sarita, ella no merecía vivir así atormentada que la desalojarían. Escondida no tuvo ningún criterio de poder llegar a un acuerdo, esos terrenos están botados, nadie hace nada, solo ella limpió, floreció ese lugar, y terminan con una vida de una mujer joven llena de vida, esto no tiene perdón de Dios”.

Durante la noche de este jueves 09 de noviembre, de acuerdo a lo informado el medio Regionalista, vecinos de Sarita, le realizaron un homenaje “en el terreno que con amor y esfuerzo transformó en un pulmón verde, en el sector de Coloso y del que iba a ser desalojada por minera Escondida (BHP)”.