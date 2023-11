“Sembrando Salud”: Operativo médico realizó intervenciones quirúrgicas en Antofagasta

En la clínica de Bupa de Antofagasta se llevó a cabo una nueva edición del operativo médico de la Universidad de Antofagasta Sembrando Salud, liderado por el doctor y profesional de la casa de estudios regional, Dr. Pedro Ziede Díaz.

En los diversos pabellones de la clínica se realizaron operaciones quirúrgicas de la especialidad de Cirugía Infantil, Urología y Cirugía Adulto. Instancias donde participaron médicos, enfermeras, arsenaleras, personal de apoyo de manera voluntaria el pasado sábado 11 de noviembre.

Este operativo médico lleva más de un cuarto de siglo desplegándose por toda la región para atender diversos pacientes con diferentes patologías médica. En esta ocasión atendió a pacientes de la comuna de Antofagasta que esperaban por años una intervención quirúrgica.

El doctor Pedro Ziede Díaz, impulsor y director de esta noble iniciativa, comenta que durante esto años de servicio a la ciudadanía siempre ha tenido apoyo de varias instituciones privadas y públicas, y este operativo se materializa gracias al apoyo de la Clínica Bupa Antofagasta.

“Quiero agradecer a la institución de la clínica Bupa Antofagasta. Esta institución lleva más de 12 años contribuyendo con la red pública de salud. También quiero agradecer a todos los voluntarios que están haciendo lucir este proyecto que lleva 25 años al servicio de la región”, agradeció el Dr Ziede.

El académico de la Universidad de Antofagasta agregó que 70 profesionales médico participaron de este operativo médico y que gran parte de ellos se quedó a trabajar una vez finalizada su jornada laboral.

Edwar Correa Marín, llevaba más de un año esperando para ser atendido por un médico especialista. El paciente de nacionalidad colombiana fue uno de los pacientes beneficiados por el operativo médico, donde fue intervenido por una vasectomía.

“La verdad estoy muy agradecido por tener la oportunidad de ser intervenido, llevaba mucho tiempo esperando. También agradecer a los profesionales que me atendieron que fueron muy hospitalario desde el primer minuto que llegué acá”, explicó Correa.

El cirujano infantil y subdirector médico de la Clínica Bupa Antofagasta, Dr Nelson Herrera Hoyos, explica que Clínica Bupa lleva varios años colaborando con la infraestructura y funcionarios médicos para la realización de este reconocido operativo a lo largo del tiempo.

“Me saco el sombrero con nuestros funcionarios de nuestra clínica porque están acá voluntariamente sin ningún interés más que dar el beneficio a estos pacientes que son incorporado a estos operativos. Ellos participan con su labor, esfuerzo y su trabajo dando sus tiempos libres para contribuir en esta iniciativa que nos llena de regocijo cuando vemos los resultados”, expresa el Dr. Herrera.

El médico egresado de la Universidad de Antofagasta comenta que Clínica Bupa siempre estará dispuesta en el futuro a contribuir en todo lo que se pueda aportar para el desarrollo del operativo médico “Sembrando Salud”, para que perdure en el tiempo. Matías Rocco, estudiante de sexto año de la carrera de medicina en la Universidad de Antofagasta, participó por primera vez en este operativo médico liderado por el Dr. Ziede, el joven de 25 años relata que la experiencia fue gratificante.

“Para mí es primera vez que estoy en pabellón y la experiencia ha sido muy novedosa y gratificante, donde he aprendido mucho. También he sido testigo de la solidaridad de los

médicos al estar acá hoy después de 12 horas de trabajo o postergando tiempo libre, y esa es una de las grandes enseñanzas que me deja el operativo médico”, cerró el estudiante.