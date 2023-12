“Ante la nula gestión del Alcalde”: Vecinos se organizan para ayudar a los afectados por corte de agua en Antofagasta

Más del 50% de la comuna de Antofagsta se encuentra sin suministro de agua desde este 4 de noviembre y las autoridades regionales y empresas privadas se han convocado y reunido para generar planes de acción ante la emergencia, aunque con la ausencia del alcalde de la comuna, Jonathan Velásquez.

Es así que autoridades de la zona, como el Senador por la Región, Esteban Velásquez, llamaron a la comunidad a solidarizar y ayudarse entre vecinos, como así mismo emplazó a las autoridades a ir en ayuda de las familias afectadas.

De ese llamado, ya al menos dos condominios de la comuna han hecho eco y abastecerán a las familias y vecinos afectados que deseen cargar bidones con agua.

Uno de ellos se trata del Condominio Desierto Florido, la comunidad más afectada por las quemas del ex vertedero en Altos La Chimba que, aún con dicha problemática, han decido ayudar a la comunidad del sector para abastecer de agua a los afectados. Otro caso es un Edificio en el otro extremo de la ciudad, Coviefi, que también se organiza para abastecer de agua a los vecinos de sectores cercanos que se encuentran sin agua.

“Entendemos que ante las problemáticas que afectan a nivel comunal, ante la nula respuesta del Alcalde Jonathan Velásquez, sólo nos queda ayudarnos entre vecinos, porque también entendemos el colapso que se puede estar provocando a nivel empresa de Aguas Antofagasta donde probablemente el agua no alcanza al mismo tiempo para responder a todos los sectores de la ciudad afectados“, indicó Cindy Muñóz, presidenta del Condominio.

“Por eso es que hemos decidido ser parte de la solución y no ponernos en la vereda del problema, ya que conocemos en carne propia lo que es que las autoridades comunales no empaticen con las problemáticas del sector que está lleno de condominios, como es nuestro caso con las quemas. Por eso es que nos hemos organizado y estamos abasteciendo agua a las familias que lo necesiten, contando con el respaldo también de Aguas Antofagasta para que no se cobre este sobre consumo en que incurrimos para ayudar”, añadió.

“El tema del agua es muy complejo y nosotros hemos tenido suministro constante, por lo que hacemos un llamado a las familias del sector afectadas a que se acerquen a abastecerse sin problemas, con seguridad y sin costo alguno. Esto se mantendrá hasta la reposición del agua y obviamente hasta que sigílanos recibiendo el suministro nosotros”, concluyó.

El Condominio Desierto Florido está ubicado en Los Poetas 11.050, sector Altos La Chimba.

Al respecto, el Senador por la región Eebanst Velásquez destacó la iniciativa de la directiva y vecinos de los condominios que están siendo parte de la solución acudiendo en ayuda de los vecinos afectados y afirmó que el Estado debe garantizar que esto no vuelva a ocurrir, quedando en evidencia la fragilidad del sistema de suministro de agua de la red pública.