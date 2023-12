Senador por Antofagasta Esteban Velásquez y alianza de Codelco con SQM: “Un socio que no respeta leyes puede hundir a un Estado”

El senador Esteban Velásquez Núñez, representante de la Región de Antofagasta, expresó su inquietud frente al reciente anuncio sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama.

Velásquez enfatiza la necesidad de obtener más detalles y claridad sobre los términos de este acuerdo, que amplía el contrato por la explotación hasta el año 2060, generando incertidumbre y planteando cuestionamientos sobre la idoneidad ética de SQM como socio en este proyecto.

El senador expresó: “Surgen dudas significativas. SQM no es simplemente un socio; es una empresa que ha financiado la política de manera irregular, lo que eventualmente podría haber sido considerado como delito. Creo que es crucial tener principios éticos al conformar nuevas asociaciones. No todos los socios son éticamente adecuados para formar parte de los planes que un Estado responsable busca desarrollar“, aseguró.

“Chile debe dar señales de querer construir un Estado probo y ahí aparecen dudas. ¿Es SQM un socio eticamente confiable que respeta acuerdos y leyes? Un socio que no respeta leyes puede hundir a un Estado. Me parece que se están precipitando decisiones y no se han cuidado verdaderamente los intereses del Estado“, añadió.

El anuncio de la asociación público-privada entre Codelco y SQM, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, establece una sociedad común con una participación mayoritaria del Estado de Chile, representada por un 50% más una acción. Esta sociedad continuará los contratos actuales entre Corfo y SQM hasta 2030, momento en el cual se implementarán nuevos contratos entre Corfo y Minera Tarar, filial de Codelco, hasta 2060. , tiene como objetivo asegurar la continuidad de la producción de litio y otras sustancias

El acuerdo, que desde el gobierno y la minera estatal consideran un hito en la industria minera chilena, ampliando la participación de Codelco en la transición energética mundial. Sin embargo, es cuestionado por Velásquez, quien plantea interrogantes sobre la conveniencia real de este acuerdo para el país y la transparencia en las negociaciones.

La aprehensión del representante de la zona en el Congreso destaca la importancia de evitar errores del pasado, donde los beneficios proclamados para el Estado y las comunidades no se vieron reflejados en la práctica. El senador Velásquez concluyó: “Existen dudas legítimas y es fundamental analizar minuciosamente estos detalles, ya que no queremos repetir errores del pasado.”