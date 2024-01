Las ofensas y mentiras por internet le costaron caro a Jonathan Velásquez: Alcalde de Antofagasta es condenado, suspendido del cargo y sin poder repostular

Este sábado se conoció el detalle de la sentencia en contra de Jonathan Velásquez Ramírez, alcalde de Antofagasta, por injurias graves por escrito y con publicidad en redes sociales contra una docente de la comuna.

La acción judicial fue presentada por la docente Iris Nuñez y el Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación, luego de una “funa” que realizó el alcalde en su contra mediante redes sociales, utilizando epítetos, como “enferma mental”, “mafiosa”, “persona miserable” y “basura”. Lo anterior, debido a un comentario de la profesora que no fue de su agrado.



Una conducta habitual por parte del alcalde, quien utiliza sus redes sociales para promocionarse, pero también para difundir acusaciones falsas, ofensas y “funas” por internet contra rivales políticos, críticos de su gestión, trabajadores, profesionales e incluso medios de comunicación que cumplan con el deber de informar objetivamente a la comunidad de las constantes polémicas y fracasos de su administración.

La sentencia del Juzgado de Garantía incluye, además de la pena de cárcel de 541 días que el edil cumplirá en libertad, firmando mensualmente y el pago de una multa de 15 UTM, la pena accesoria de suspensión del cargo u oficios públicos durante el mismo periodo. Esta sanción accesoria implica no solo su remoción como alcalde por este periodo de tiempo, sino también su inhabilitación para las próximas elecciones municipales de octubre.

La defensa de Velásquez pidió una pena sustitutiva, permitiéndole cumplir su condena mediante firmas mensuales en un recinto de gendarmería para evitar la cárcel. También pagar la multa de 15 UTM en 12 cuotas.

Sin embargo, tal como indica el fallo del Juzgado de Garantía de Antofagasta, esta medida alternativa solo aplica para la pena principal, es decir la pena de cárcel, no afectando la pena accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos. Según explicó el abogado querellante, Ramón Miranda, incluso si se concediera una pena sustitutiva a la condena de cárcel, el alcalde sería de todos modos removido de su función pública.

“En cualquier caso no podría continuar su cargo o bien, no podría postularse a una reelección porque es más de un año de suspensión. La pena sustitutiva es solo para la pena de presidio o cárcel no aplica en lo que es la accesoria y la multa“, explicó el abogado.

De esta forma, la única opción restante para Jonathan Velásquez es apelar el fallo buscando revertirlo, una decisión que recaería en la Corte de Apelaciones en menos de un mes. Sin embargo la misma Corte de Apelaciones ya ha conocido causas del alcalde realizando “funas” mediante internet, fallando en su contra. En este mismo caso, obligó al alcalde borrar el video que afectó a la profesora, por lo que el escenario resulta complicado para el edil.

Mientras existan instancias para la apelación y la sentencia no se encuentre firme y ejecutoriada, Velásquez se mantiene momentáneamente en su cargo, aunque en una posición precaria. La comunidad y el ámbito político están pendientes de los próximos movimientos en este caso, que ha agitado el panorama político de Antofagasta y mantiene a la administración comunal pendiendo de un hilo.

Lea también: