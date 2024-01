“Son 11 casos de Karen Rojo”: Formalizarán a ex alcalde de Calama y ex delegado presidencial de Piñera en Antofagasta, Daniel Agusto, por fraude al fisco

Para la primera quincena de marzo solicitó la Fiscalía la formalización por el delito de fraude al fisco, en calidad de cómplice, al ex alcalde de Calama y ex delegado presidencial de Antofagasta durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Daniel Agusto Pérez (RN).

Así lo dio a conocer la parte querellante en esta causa, que se enmarca en que la Municipalidad de Calama adquirió una vivienda a sobreprecio y que pertenecía a familiares del entonces alcalde Daniel Agusto y de su prima, quien ejercía como directora de finanzas.

Situaciones irregulares advertidas en ese momento por la Contraloría General de la República, quien derivó los antecedentes al Ministerio Público y que ameritaron una querella de parte del Senador Esteban Velásquez (FRVS) en contra de los responsables.

El senador Esteban Velásquez, querellante en la causa, señaló que “este ha sido un caso que no ha tenido revuelo, pero que es incluso de una cuantía superior a la de la ex alcaldesa Karen Rojo, son cerca de 11 casos de fraude al fisco de Karen Rojo los cometidos por los investigados en este caso en Calama, incluyendo al ex alcalde Daniel Agusto”.

“Destacamos el rol del Ministerio Público que ha desarrollado nuevas diligencias para esta formalización; ha trabajado con diligencia en este caso lo que sin duda deja más tranquila a la ciudadanía y destacamos aquello”, concluyó el Senador querellante.