Tras fiscalización en el centro de Antofagasta: Decomisan alimento de vendedores ambulantes 

A través de sus redes sociales, DPR Antofagasta, informó que en el marco del plan de Recuperación Espacios Publicos, funcionarios de la DPR, carabineros y Seremi de Salud se desplegaron la tarde del lunes por las calles del centro de Antofagasta para fiscalizar el comercio ilegal de comida preparada.

Producto de esta acción, las autoridades lograron decomisar dos carros de comida (Sucre con Latorre y Uribe con Condell, infraccionando a sus respectivos propietarios, lo que llevó a la destrucción de 50 kilos de alimentos, acción que se realiza debido a que los alimentos decomisados no son aptos para el consumo humano debido a diferentes razones (no respetar la cadena de frío o no demostrar el origen de los alimentos, entre otras) que determina la autoridad sanitaria.

Esta nueva fiscalización corresponde al plan de nuestro Gobierno y Delegación de recuperar los centros urbanos para la comunidad y dar Más Seguridad, orden y tranquilidad a toda la ciudadanía.