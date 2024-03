Colegio de Profesores en masiva manifestación por Ley Kathy Yoma en Antofagasta: “No vamos a descansar hasta que sea una realidad”

Multitudinaria fue la marcha convocada en Antofagasta tras el suicidio

de la profesora Katherine Yoma, miles de personas marcharon por las

calles de la ciudad.

En el acto de cierre habló el Presidente del Colegio de Profesoras y

Profesores de Chile, Mario Aguilar, quien le recordó al Mineduc y a las

autoridades de Gobierno que “desde hace rato venimos clamando porque el tema de la violencia y de las agresiones contra los docentes se aborde.

No podemos permitir que un caso como el de Kathy se vuelva a repetir”

El líder gremial Docente señaló que la presencia en la ciudad del

Directorio Nacional del Gremio implica su compromiso de “no vamos a

descansar hasta que esa ley sea una realidad, no vamos a dejar tranquilo

al Gobierno ni al Parlamento hasta que esa ley sea una realidad”.

Agregó “en todo Chile ocurren estas situaciones, por lo tanto le decimos

señor Ministro, incluso al señor Presidente Gabriel Boric, a las y los

parlamentarios que la tramitación de esta ley no puede seguir esperando.

Hoy se necesita que las y los colegas sientan protección, hoy se

necesita terminar con la impunidad de los agresores, que las jefaturas

negligentes paguen cuando no toman las medidas correspondientes. Hoy se necesita esa ley, la vamos a exigir y no vamos a descansar hasta que sea una realidad”.

“Miserable“

En su intervención ante la multitud antofagastina, el Presidente del

Colegio de Profesoras y Profesores también tuvo palabras por el actuar

del Alcalde de la ciudad, Jonathan Velásquez Ramírez.

“Me cuesta encontrar un alcalde que actúe tan miserable como lo ha hecho usted, lo que ha hecho, el dar a conocer públicamente un documentos sensible y delicado como es mostrar la salud de una persona, que además ha tomado la terrible decisión de quitarse la vida, es miserable. No podemos tener en Chile autoridades tan insensible, inhumanas y tan manipuladoras de la verdad”.

Por último Mario Aguilar llamó a los asistentes a reflexionar “qué nos

pasó como sociedad, como país, que no somos capaces de dialogar y

respetarnos entre nosotros, algo está mal en Chile y ese algo es un

modelo que nos hace egoístas, individualistas, en el que no nos

preocupamos del otro, eso tiene que cambiar porque nos está

carcomiendo”.

“También tenemos que reflexionar nosotros mismos en qué le fallamos como profesoras y profesores, como trabajadoras y trabajadores de la

educación, a Katherine Yoma. Tal vez no le creímos lo suficiente, no la

escuchamos, quizás no fuimos solidarios y eso también debe cambiar entre nosotros”, finalizó.