Adolescentes y jóvenes de Centro de Justicia Juvenil de Antofagasta se lucieron en cierre de programa Liberando Talento

Con diversas canciones, historias, mucha emoción y complicidad, adolescentes y jóvenes del Centro de Justicia Juvenil IP-IRC de Antofagasta, dependiente del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, fueron parte del cierre del programa “Liberando Talento” perteneciente a Escuelas de Rock y Música Popular del Ministerio de las Culturas, las Artes

y el Patrimonio.

En la oportunidad y ante la presencia de autoridades regionales, familiares e invitados especiales, se realizó la ceremonia de entrega de diplomas de participación y una muestra de las obras musicales creadas por los adolescentes y jóvenes participantes de Liberando Talento, instancia de formación efectuada desde enero a abril del presente año, que estuvo a cargo de los educadores biopsicosociales, Patricio Rojas Ortiz, alias “Hendoka” y Constanza Requena Castillo, coordinadora regional del programa.

“Estamos muy contentos de haber podido trabajar este programa de Liberando Talento para la reinserción social juvenil con el servicio que lleva poquito tiempo, pero que viene con una fuerza tremenda para generar un cambio en las vidas de estos jóvenes. Contribuir con este granito de arena de parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a partir de las Escuelas de Rock y Liberando Talento, generar estos espacios de inclusión, de verdad, es tremendamente valorable”, destacó el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Claudio Lagos Gutiérrez.

El programa, fue valorado también por el director regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en Antofagasta, Alejandro Aguirre Campusano, quien igualmente expuso sus desafíos. “Liberando Talento, es una tremenda iniciativa del

Ministerio de las Culturas y las Artes, es algo que nosotros estábamos esperando y que queremos seguir desarrollando, por lo que nuestro centro está dispuesto para eso, pero además también nuestros jóvenes están felices con la iniciativa que ya lleva muchos años.

Tenemos un tremendo desafío por delante, es llevarlo al medio libre y en eso un desafío para Liberar Talento, Ministerio de las Culturas y las Artes con nosotros en reinserción; podemos salir adelante y sacar a estos jóvenes a la calle”.

Educadores Biopsicosociales Cabe destacar que la y el educador biospicosocial, trabajaron cohesionadamente con las y los participantes mediante el método educativo creativo Tatap, creado para aplicarse en los espacios de aula-inteligencias, que es como se define el espacio físico, donde se realizan las actividades y sesiones de creación artística musical que permitieron a las y los adolescentes y jóvenes participantes crear sus textos líricos, que fueron posteriormente musicalizados de acuerdo a sus gustos musicales, para luego grabar las canciones de autoría propia y realizar videoclips de las canciones creadas.

Patricio Rojas, alías “Hendoka” explicó que “esta vez hicimos una participación en el IP- IRC de Antofagasta, que fue una experiencia bastante bonita con los chiquillos, donde compusimos las canciones a través de sus desahogos personales o de una inspiración propia que ellos tuvieran, luego la musicalizamos y al final terminó con el proceso de grabación, mezcla y master, que es un proceso totalmente profesional para que su música pueda sonar como la de cualquier artista que suena hoy en día en las plataformas digitales.

Ha sido un trabajo súper hermoso junto a mi compañera Constanza Requena, que hoy culminó todo con una presentación bastante hermosa donde todos pudieron ver el talento de las chiquillas y los chiquillos que participaron en este taller. Fueron tres meses hermosos y ojalá que sean muchos más, porque se nota que los chiquillos les gusta y a mí me encanta”.

Liberando Talento

Quien también estuvo presente durante la actividad y valoró el trabajo local realizado, fue el coordinador ejecutivo del programa Liberando Talento de las Escuelas de Rock y Música

Popular., Ricardo Saavedra. “Liberando Talento tiene ya 13 años de trayectoria y nuestro trabajo principalmente se focaliza con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tanto del sistema de protección especializada a la niñez y adolescencia como en el trabajo con adolescentes y jóvenes del sistema de justicia juvenil y también con personas privadas de libertad que están en establecimientos penitenciarios de Gendarmería de Chile”.

“Trabajamos estas tres líneas de acción con el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, con el actual Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y Gendarmería de Chile y lo que vimos el día de hoy en el IP-IRC de Antofagasta, fue la ceremonia de cierre del proceso Liberando Talento que es el primer proceso que se realiza acá en la región. Esperamos obviamente poder darle continuidad

dentro del segundo semestre del 2024 a esta iniciativa que nos sorprendió bastante el día de hoy, con el talento artístico que tienen las y los adolescentes con quienes pudimos trabajar, este proceso fue y se implementó gracias a la participación de los educadores biopsicosociales Patricio y Constanza, que estuvieron a cargo del proceso y hoy día llegamos a esta etapa final donde fue la muestra de las canciones en vivo, creadas por las y los adolescentes participantes y la creación de los video clips que ellos hicieron de las canciones que crearon en este proceso” agregó.

En tanto, uno de los participantes del programa, J.M. valoró la iniciativa y agradeció especialmente la formación entregada por los educadores biopsicosociales. “Fue bueno, canté, me expresé, eso es lo que necesitamos porque la música nos da poder, nos da alivio, felicidad porque podemos desahogarnos, escribir y cantarlo; es improvisar, cantar porque el rap yo lo llevo en las venas y eso es lo que a mí me motiva. Como lo dije, sé que

este no es el lugar donde yo tengo que expresar estos sentimientos, pero Dios sabe por qué hace las cosas y agradezco a todos los educadores, a los talleristas que nos dan este

pequeño espacio con este proyecto tan bonito que finalizó”.

Cabe destacar que el programa Liberando Talento surge a nivel nacional a fines del año 2010 y desde el 2018 se ejecuta mediante una alianza público/privada entre el Ministerio

de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Universidad Católica Silva Henríquez a través de un convenio de colaboración y transferencia de recursos.

Las acciones de Liberando Talento se realizan bajo el marco de una serie de convenios de colaboración institucional entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Servicio Nacional de Menores y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

En el caso de la región de Antofagasta el programa comenzó su implementación este 2024 y continuará a contar de julio del presente año con nuevos talleres de formación.