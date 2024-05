“Merecen una oportunidad”: Campeonas de Antofagasta recaudan fondos para competir en mundial de Karate en Canadá

Tras un histórico triunfo internacional en Brasil el pasado noviembre de 2023, las karatekas de Collao Dojo, no se detuvieron y se han preparado durante todo un año para viajar desde Antofagasta hasta Canadá y ser la primera selección completamente femenina en representar al país en el Campeonato Mundial de Karate Dageki, que se disputará este mes de mayo.

Las campeonas antofagastinas y su Senpai, Amei Collao, conversaron con el Diario de Antofagasta para relatar su ardua trayectoria durante los últimos años, con triunfos que las llevarán directo a Canadá con una histórica hazaña. Sin embargo, los recursos aún no son suficientes para costear el viaje que podría traer a nuestra región nuevos títulos de categoría mundial.

“Faltan recursos y queda super poquito tiempo”, indicó Collao. La Senpai de Antofagasta relata que el torneo internacional de Brasil 2023, fue “el primer torneo grande que nosotras pusimos como medición para ver quiénes estaban aptas para este mundial”. Allí, como resultado, “todas las chicas sacaron pódium en primero, segundo y tercer lugar, algunas en dos categorías salieron campeonas, entonces ahí nos quedó más que claro que están ya al nivel”, destacó.

Además, otro antecedente histórico de las karatekas, fue en marzo de este 2024, cuando se realizó un Torneo Nacional Femenino, donde participaron deportistas de todo Chile y las chicas de Collao regresaron nada menos que con “podios en primeros y segundos lugares, la mayoría compiten en dos categorías: Kata y Kumite, entonces salieron campeonas en ambas categorías”.

“Otro foco que para nosotros fue super importante, fue el compromiso que hemos visto de parte de las chicas y también de los apoderados, porque hay niñas de seis, siete años, 10 años y no solo vienen a las clases que nosotros brindamos, sino que ellas entrenan a parte con algún Senpai instructor, o sea, una hora a parte personalizada solamente para ellas, a parte son estudiantes, todas son alumnas destacadas en los colegios y aún así son capaces de rendir en el tema deportivo. Nosotros vemos realmente que las chicas están muy motivadas, muy disciplinadas, son muy esforzadas y de verdad que se merecen tener una oportunidad así“, añadió.

Mujeres, antofagastinas y karatekas

Amei cuenta que cuando inició sus entrenamientos a los cuatro años de edad, fue parte de la generación juzgada por ingresar a un mundo deportivo de varones. “Me tocó ser parte de la minoría en el Karate (…) Muchas veces me tocó viajar en bus un montón de horas para disputar la final con una compañera mía, aunque fuéramos dos solamente en la categoría o tres, o que a veces no hay competidoras, también me tocó cuando era más pequeñita unificar y pelear en categorías unificadas, o sea, me tocó competir con hombres y aún me iba bien.”

Situación que ha evolucionado y hoy, Amei es la instructora Senpai de toda una nueva generación de niñas y jóvenes karatekas. Para Collao, “es algo muy bonito, muy significativo y es parte de un sueño, porque desde chiquitita desee que el karate femenino se masificara y que las chicas se empoderaran con esto y me pone muy contenta ver que está sucediendo”.

Es por ello que sus alumnas, quienes mantienen títulos locales, regionales, nacionales e internacionales, se han preparado por todo un año, entrenando todos los días. Entre ellas, se encuentran Paz Sandoval, Victoria Vásquez, Fernanda Cortés e Ignacia Cortés, quienes detallaron los desafíos que han recorrido para ser parte de las elegidas en este mundial.

Incluso, han llegado a entrenar “tres veces al día, personalizado, clase juvenil, clase adulto, para poder lograr mis metas y cada día fortalecerme más”, tal como relató Vásquez, quien ha soñado desde muy pequeña con ser karateka. “Ahora que lo soy me siento muy orgullosa de mí misma, y ver que estoy logrando representar Antofagasta en Canadá es muy sorprendente. La Victoria del pasado, mi Victoria cuando tenía cinco años, estaría muy orgullosa de que la Victoria del futuro estuviera dando este gran paso”.

Un sentimiento que comparten sus compañeras Fernanda e Ignacia Cortés, quienes coincidieron en sus dichos, al mencionar ambas que representar Antofagasta y a país en Canadá se convierte en una “gran responsabilidad”, sumado a las palabras de Sandoval, para quien este nuevo desafío “significa ser muy responsable y perseverante. Para mí es un orgullo, ya que nací aquí y fue donde descubrí esta hermosa disciplina. Para mí significa mucho poder ir y representar a esta ciudad tan bonita”.

El apoyo de la comunidad y la falta de auspicio al deporte en Antofagasta

“El apoyo fundamental en este proceso ha sido obviamente nuestro Shihan, nuestro instructor Víctor Collao, que además es mi padre, siempre fomentando el poder femenino, el empoderamiento, nos ha dado el espacio que nos merecemos y para mí es muy importante”, reconoció Amei.

“Otro apoyo fundamental han sido los apoderados, ellos como papás trabajan y después se traen a las chicas al dojo y están quizás tres, cuatro horas entrenando y los papás quedándose dormidos, pero ellos saben que es la pasión de las chicas y son sus sueños”, agradeció.

Rifas, completadas y demostraciones en la vía pública son alguna de las estrategias que han utilizado las deportistas para recaudar fondos que permitan este viaje al mundial. “Ahora estamos realizando una rifa más grande y aun así nos faltan recursos“, detalló Collao, lamentando por otro lado, que pese a los reiterados logros del dojo, “aun así no logramos tener un auspicio de manera fija, quizás alguna minera, un empresario que diga ‘saben qué, yo todos los años los voy a apoyar con tanta plata’, creo yo que ya estamos a la altura de algo así porque siempre nos va bien y traemos buenos resultados, acá los chicos se toman esto muy enserio“, señaló.

“Haciendo historia“

Las chicas del Collao Dojo no se van a rendir tan fácil, seguirán su camino hasta subir al avión que las llevará a Canadá a competir por sus nuevos logros. Quieren dejar un legado que le abra las puertas a más mujeres y niñas que deseen aprender esta disciplina.

“Yo les he dicho a mis chicas, ‘ustedes son parte de un sueño y son mucho mejor de lo que yo soñé’ porque son super talentosas, todas muy secas, me pone muy orgullosa esto y me emociona lo que estamos logrando, porque estamos haciendo historia. Me pone muy contenta y orgullosa ser parte de esto y poder compartirlo con mis alumnas y compañeras”, expresó la Senpai.

“Como dice mucha gente que es cosa suerte, de talento, pero yo creo que es netamente disciplina y sacrificio. Creo que eso es muy importante, lo tienen que tener claro las chiquitas que están recién comenzando. La disciplina y el sacrificio vencen al talento”, concluyó.

Un mensaje que “cambia la vida”:

la karateka Paz Sandoval invita a las niñas y jóvenes de Antofagasta “que se motiven, que no tengan miedo a aprender y practicar este disciplina que es muy linda y que con perseverancia pueden llegar a lograr grandes objetivos a nivel deportivo. Esta disciplina es muy bonita, se ocupa para buenas cosas y también te enseña autoconfianza y autocontrol”.

Por su parte, el mensaje de Victoria Vásquez es “que no dejen que el miedo apague su brillo, que siempre se atrevan a dar un paso más, porque tal vez ese paso les abra muchas puertas a su vida. También que no se den por vencidas, este deporte igual cuesta en su momento pero siempre hay que dar lo mejor de nosotras y nunca, pero nunca, decir ‘no puedo’ o ‘me cansé’, no, siempre tienes que decir ‘yo puedo, yo puedo, yo puedo y lo lograré’, porque eso te da más energía y más fuerza. Igual esta disciplina del karate me ayudó mucho en la parte mental, a fortalecerme en todo, la verdad es que se los recomiendo mucho, esta disciplina cambia la vida, atrévanse nomás, no se dejen apagar”.

Asimismo, Fernanda Cortés invita a aquellas niñas que sueñen con otros objetivos, a que “nunca se rindan, que sean perseverantes, para cumplir ese sueño que tanto desean, para que así puedan cumplir todas sus metas”.

Finalmente, Ignacia Cortés cerró esta entrevista, convocando a las niñas y mujeres a “Que confíen en sí mismas, si sienten que se rendirán, que se levanten y lo sigan intentando con mucho esfuerzo y valentía”.

Esfuerzo que les ha otorgado todos y cada uno de sus triunfos y que, con la ayuda de Antofagasta, las llevará directo a Canadá a representar la perla del norte y a todo Chile como la primera selección femenina de Karate, esta vez, con corona mundial, la cual se conforma por:

Isidora Espinoza

Ignacia Cortes

Emma Maldonado

Paz Sandoval

Victoria Vásquez

Antonia Olmos

Mía Navarrete

Fernanda Cortes

Constanza Gajardo

Maite Espinoza

Maura Espinoza

Senpai Antonella Carvajal

Senpai Carolyn Saravia

Senpai Amei Collao

