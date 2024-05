Antofagasta sufre proliferación de microbasurales tras término del contrato municipal de barrido de calles

La ciudad de Antofagasta se encuentra enfrentando una creciente problemática de acumulación de basura en sus calles y proliferación de microbasurales en diversas intersecciones, parques y calles de la comuna en general.

Una situación que se agudiza luego de la finalización del contrato de barrido de calles que sostenía el municipio con la empresa Solo Verde S.A y el retraso en la licitación e implementación del nuevo servicio de barrido de calles, adjudicado a la empresa “Comercializadora e Importadora Isidora Pacheco SpA”.

Este periodo intermedio ha generado críticas hacia la gestión del municipio, particularmente porque la nueva empresa adjudicada, tras un proceso de licitación marcado por judicializaciones y desistimientos de otras empresas, comenzará sus operaciones en un plazo de hasta 20 días, periodo en que la comuna permanecerá sin servicio de barrido de calles.

La administración municipal encabezada por Jonathan Velásquez informó que el nuevo contrato representa un desembolso mensual superior a los $281 millones de pesos, lo que además levanta algunas preocupaciones sobre la experiencia de la empresa ganadora para manejar un contrato de esta magnitud.

Mientras se resuelven los trámites administrativos para la operatividad del nuevo contrato, el municipio activó un plan de contingencia que implica que funcionarios de la Dirección de Aseo realicen temporalmente el barrido de calles.

No obstante, este plan no ha dado muestras de no dar abasto para cubrir adecuadamente la limpieza en todas las zonas y se vuelve cada vez más evidente el deterioro de la limpieza urbana.

El alcalde Jonathan Velásquez Ramírez afirma que su administración “no tiene la responsabilidad” en esta situación y atribuye los retrasos a un proceso judicial que complicó la licitación, defendiéndose de las críticas por la falta de planificación anticipada.

Además, hizo un llamado a los ciudadanos para que colaboren en mantener la limpieza, declarando que “queremos volver a ser una ciudad limpia, y eso depende no tan solo del Alcalde, sino que también de toda la comunidad y toda la gente que habita aquí en la Perla del Norte“.

Mientras tanto, en diversos sectores de la ciudad se hace cada vez más evidente la proliferación de microbasurales, incluyendo los sectores del centro, Parque Brasil, y esquinas de distintas calles de la ciudad.

Una situación que hace cada vez más evidente la importancia de una gestión eficiente y previsora en los servicios municipales, especialmente en una ciudad que busca mantener su estatus como un lugar atractivo y habitable.